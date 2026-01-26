Alper Potuk'un attığı mesajları ifşa eden Danla Biliç: Helallik isteyecektim ama belki gelir

Yıllar önce birçok futbolcuya mesaj atan ve ve konuşmaları yayınlayan Danla Biliç, o dönem tepki toplamıştı. O dönem olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini söyleyen Danla Biliç, yıllar önce Alper Potuk'u programına davet etti.

ALPER POTUK'UN MESAJLARINI İFŞA EDEN DANLA BİLİÇ HELALLİK İSTİYOR

Danla Biliç, henüz youtube kanalı açmadan önce futbolcu Alper Potuk'a attığı mesajlarla gündem olmuştu. Alper Potuk ile mesajlaşan ve sosyal medyada paylaşan Danla Biliç, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

O dönem sosyal medyada sürekli eleştiri olduğunu belirten Danla Biliç, Alper Potuk'u kanalına davet etti. Biliç, "Helallik isteyecektim ama belki gelir." dedi.