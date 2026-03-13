Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail'den Tahran halkına uyarı: Gösteri bölgesi dahil 3 bölgeden uzak durun

İsrail ordusu, X üzerinden yayınladığı Farsça gönderide Tahran'daki bazı bölgeleri kırmızı ile işaretleyerek boşaltma çağrısı yaptı. Bu bölgelerin Kudüs Günü yürüyüşlerinin yapıldığı kalabalık noktalar olduğu belirtildi.

İsrail'den Tahran halkına uyarı: Gösteri bölgesi dahil 3 bölgeden uzak durun
AA
13.03.2026
13.03.2026
ordusunun sosyal medya platformu X üzerinden Farsça yayınladığı gönderisinde, 'ın kalbi, başkent 'da yer alan bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı.

İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

İsrail'den Tahran halkına uyarı: Gösteri bölgesi dahil 3 bölgeden uzak durun

KALABALIKLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ YOĞUN BİR NOKTA

Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölgenin bugün yapılacak Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan olduğunu ve halkın bu bölgede toplandığını bildirirken Meydan-ı Tovhid'in yine kalabalıkların bir araya geldiği yoğun bir nokta olduğunu aktardı.

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.

İsrail'den Tahran halkına uyarı: Gösteri bölgesi dahil 3 bölgeden uzak durun
