Trump yine İran'a parmak salladı! 'Deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin' dedi, bugünü işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçlarını imha ettiklerini belirten Trump, "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

13.03.2026
09:51
13.03.2026
09:54

ve 'in 'a başlattığı saldırılar 14. gününde de devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, ABD Başkanı da İran'a yönelik tehditlerini yineledi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tahran'a gözdağı verdi. Bugünü işaret eden Trump "Bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin" dedi.

Trump yine İran'a parmak salladı! 'Deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin' dedi, bugünü işaret etti

"SINIRSIZ MÜHİMMATIMIZ VE BOLCA ZAMANIMIZ VAR"

İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savundu.

Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

Trump yine İran'a parmak salladı! 'Deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin' dedi, bugünü işaret etti

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.

"MÜCTEBA HAMANEY MUHTEMELEN HAYATTA"

Trump, Fox News kanalına verdiği ve henüz tamamı yayımlanmayan röportajda da İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin konuştu.

Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Bence hasar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta." dedi.

Trump yine İran'a parmak salladı! 'Deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin' dedi, bugünü işaret etti

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin cesaret göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Korkulacak bir şey yok. Bir donanmaları yok, tüm gemilerini de batırdık." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğuyla ilgili soruya "Yaralı ama iyi." yanıtını vermişti.

