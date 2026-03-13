Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 13 Mart 2026 güncel döviz kuru

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 13 Mart Cuma günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 13 Mart Cuma güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 44,1807
Satış (TL): 44,1987
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,8679
Satış (TL): 50,9272