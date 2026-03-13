Altın yön arayışında! Gram altın yükselişe geçti: İşte 13 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 13 Mart Cuma gününde de devam ediyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın yön arayışını sürdürüyor. Dün yükselişe geçen altın fiyatları bugünü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Mart 2026 altın fiyatları...