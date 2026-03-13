Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Akaryakıta çifte zam! Tabela yeniden değişti: İşte 13 Mart 2026 Cuma güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Mart 13, 2026 09:33
1
akaryakıt zam

Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon, ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki yükselme akaryakıt fiyatlarına da sirayet ediyor. 

ABD benzin vadeli işlemleri, İran'ın kritik Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma sözü vermesiyle yatırımcıların daha fazla karışıklığa hazırlanmasıyla, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın iki günlük yükselişini sürdürerek galon başına 2,90 doların üzerinde kaldı.

2
akaryakıt zam

Orta Doğu’da savaşın 14. günü yaşanıyor. Gerilimin tırmandığı ve tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aşamada dünyada savaşın etkilerini hissediyor. 

3
Eşel mobil sistemi

Günlerdir sık sık zam haberleri yapılan akaryakıta bugün itibarıyla yeniden zam geldi. Eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıta sınırlı düzeyde zam geliyor.
 

4
eşel mobil

Dünya'nın haberine göre eşel mobil sonrası yeni zam benzinde 47 kuruş olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatı 13 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 60,87 TL oldu.
 

5
Motorin zammı

Motorin tarafında ise zam 76 kuruş oldu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 64,93 TL olarak kaydedildi.
 

6
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
 

7
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.69 TL
Motorin litre fiyatı: 64.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
 

8
ankara akaryakıt fiyatları

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
 

9
İZMİR akaryakıt fiyatları

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.