Akaryakıta çifte zam! Tabela yeniden değişti: İşte 13 Mart 2026 Cuma güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon, ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki yükselme akaryakıt fiyatlarına da sirayet ediyor.

ABD benzin vadeli işlemleri, İran'ın kritik Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma sözü vermesiyle yatırımcıların daha fazla karışıklığa hazırlanmasıyla, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın iki günlük yükselişini sürdürerek galon başına 2,90 doların üzerinde kaldı.