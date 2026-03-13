Akaryakıta çifte zam! Tabela yeniden değişti: İşte 13 Mart 2026 Cuma güncel benzin, motorin, LPG fiyatı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon, ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki yükselme akaryakıt fiyatlarına da sirayet ediyor.
ABD benzin vadeli işlemleri, İran'ın kritik Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutma sözü vermesiyle yatırımcıların daha fazla karışıklığa hazırlanmasıyla, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın iki günlük yükselişini sürdürerek galon başına 2,90 doların üzerinde kaldı.
Orta Doğu’da savaşın 14. günü yaşanıyor. Gerilimin tırmandığı ve tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aşamada dünyada savaşın etkilerini hissediyor.
Günlerdir sık sık zam haberleri yapılan akaryakıta bugün itibarıyla yeniden zam geldi. Eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıta sınırlı düzeyde zam geliyor.
Dünya'nın haberine göre eşel mobil sonrası yeni zam benzinde 47 kuruş olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatı 13 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 60,87 TL oldu.
Motorin tarafında ise zam 76 kuruş oldu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 64,93 TL olarak kaydedildi.
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Benzin litre fiyatı: 60.69 TL
Motorin litre fiyatı: 64.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Benzin litre fiyatı: 61.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
Benzin litre fiyatı: 62.09 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL