Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! Şefkatle yaklaştı, kolunu kaptırdı

Burdur'da taksicilik yapan 60 yaşındaki Hüseyin Tetik, gece saatlerinde yolda gördüğü sokak köpeklerini beslemek için aracından indi. Bu esnada köpeğin saldırısına uğrayan Tetik, uğradığı saldırı karşısında çaresiz kaldı.

ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDI

Hastaneye giden Tetik'in koluna 10'dan fazla dikiş atıldı. Tedavisinin ardından 1 hafta boyunca evinde istirahat edecek olan Tetik, yarasına rağmen köpekleri beslemek istediğini söyledi.



"YOLDAN GEÇEN BİR ÇOCUK OLSA ÖLDÜRÜRDÜ"

Olayı anlatan Hüseyin Tetik, gece çalışırken köpeği gördüğü belirterek, "Hayvan sevgim olduğu için durdum ben de yem verdiğim sırada kolumu kaptırdım. Ama hayvanın bir suçu yok. Çünkü hayvanlar aç. Bizim burada hiç hayvanlara bakan yok. İsterseniz her yere gidelim hayvanların hepsi aç. Ayda hayvanlar için 10-12 torba yem alıyorum. Önüme gelen her yerde hayvanları besliyorum. Ben hayvanları seviyorum. Ben hayvan sevgim olduğu için böyle yapıyorum ama benim yerimde başka biri de olabilirdi. Yoldan geçen bir çocuk olsa öldürürdü. Çünkü havyanlar aç" dedi.

"BU HALİMLE GİDER HAYVANLARI GENE BESLERİM"

Sokak köpeklerini gördüğünde belediyeyi aradığını söyleyen Tetik, "Bir iki sefer aradık geldiler aldılar. Buradan aldı sonra gitti başka bir yerde saldı. Keşke bilsem kameraya alırdım. Gözümle de gördüm. Bizim belediye hayvanlarla ilgilenmiyor. Ben yaralandığım için işimden oldum ama olsun ben hayvanları seviyorum. Ben şimdi bu halimle gider hayvanları gene beslerim" şeklinde konuştu.