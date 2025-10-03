Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! Şefkatle yaklaştı, kolunu kaptırdı

Başıboş sokak köpeği saldırısının son adresi Burdur oldu. Köpeği beslemek isteyen 60 yaşındaki adam neye uğradığını şaşırdı. Saldırıya uğrayan adamın koluna 10'dan fazla dikiş atıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 16:00

'da taksicilik yapan 60 yaşındaki Hüseyin Tetik, gece saatlerinde yolda gördüğü sokak köpeklerini beslemek için aracından indi. Bu esnada köpeğin saldırısına uğrayan Tetik, uğradığı saldırı karşısında çaresiz kaldı.

Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! Şefkatle yaklaştı, kolunu kaptırdı

ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDI

Hastaneye giden Tetik'in koluna 10'dan fazla dikiş atıldı. Tedavisinin ardından 1 hafta boyunca evinde istirahat edecek olan Tetik, yarasına rağmen köpekleri beslemek istediğini söyledi.

Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! Şefkatle yaklaştı, kolunu kaptırdı


"YOLDAN GEÇEN BİR ÇOCUK OLSA ÖLDÜRÜRDÜ"

Olayı anlatan Hüseyin Tetik, gece çalışırken köpeği gördüğü belirterek, "Hayvan sevgim olduğu için durdum ben de yem verdiğim sırada kolumu kaptırdım. Ama hayvanın bir suçu yok. Çünkü hayvanlar aç. Bizim burada hiç hayvanlara bakan yok. İsterseniz her yere gidelim hayvanların hepsi aç. Ayda hayvanlar için 10-12 torba yem alıyorum. Önüme gelen her yerde hayvanları besliyorum. Ben hayvanları seviyorum. Ben hayvan sevgim olduğu için böyle yapıyorum ama benim yerimde başka biri de olabilirdi. Yoldan geçen bir çocuk olsa öldürürdü. Çünkü havyanlar aç" dedi.

Başıboş sokak köpeği dehşeti bitmiyor! Şefkatle yaklaştı, kolunu kaptırdı

"BU HALİMLE GİDER HAYVANLARI GENE BESLERİM"

Sokak köpeklerini gördüğünde belediyeyi aradığını söyleyen Tetik, "Bir iki sefer aradık geldiler aldılar. Buradan aldı sonra gitti başka bir yerde saldı. Keşke bilsem kameraya alırdım. Gözümle de gördüm. Bizim belediye hayvanlarla ilgilenmiyor. Ben yaralandığım için işimden oldum ama olsun ben hayvanları seviyorum. Ben şimdi bu halimle gider hayvanları gene beslerim" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha! Yetişmeselerdi çocuk paramparça olacaktı
ETİKETLER
#sokak köpeği
#yaralanma
#burdur
#taksi şoförü
#Hayvan Saldırısı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.