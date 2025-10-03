Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle 62,6 milyar dolarlık ticaret

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile son 5 yılda karşılıklı ticareti 62,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Zengezur ve Orta koridorlarının ticareti artırmadaki katkısı dikkat çekiyor.
Türk dünyasının entegrasyon sürecinde çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), bugün 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Türkiye-Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin toplam dış ticaret hacmi 62,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Peki hangi ülkeyle ne kadar ticaret yapıldı?
Azerbaycan
İhracat: 12,8 milyar $
İthalat: 5,3 milyar $
Toplam: 18,1 milyar $
Kazakistan
İhracat: 10,2 milyar $
İthalat: 13,2 milyar $
Toplam: 23,4 milyar $
Özbekistan
İhracat: 9 milyar $
İthalat: 6,8 milyar $
Toplam: 15,8 milyar $
Kırgızistan
İhracat: 4,6 milyar $
İthalat: 0,7 milyar $
Toplam: 5,3 milyar $