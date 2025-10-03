Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle 62,6 milyar dolarlık ticaret

Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile son 5 yılda karşılıklı ticareti 62,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Zengezur ve Orta koridorlarının ticareti artırmadaki katkısı dikkat çekiyor.

Türk dünyasının entegrasyon sürecinde çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), bugün 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

ÜLKELERE GÖRE TİCARET HACMİ (2020-2024 DÖNEMİ / MİLYAR DOLAR):

Türkiye-Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin toplam dış ticaret hacmi 62,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Peki hangi ülkeyle ne kadar ticaret yapıldı?

Azerbaycan

İhracat: 12,8 milyar $

İthalat: 5,3 milyar $

Toplam: 18,1 milyar $

Kazakistan

İhracat: 10,2 milyar $

İthalat: 13,2 milyar $

Toplam: 23,4 milyar $

Özbekistan

İhracat: 9 milyar $

İthalat: 6,8 milyar $

Toplam: 15,8 milyar $

Kırgızistan

İhracat: 4,6 milyar $

İthalat: 0,7 milyar $

Toplam: 5,3 milyar $