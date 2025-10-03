Beşiktaş'ta Tammy Abraham endişesi! Derbide oynayacak mı?

Süper Lig'in 8. haftasında dev derbi öncesinde Beşiktaş’ta İngiliz yıldız Tammy Abraham’ın sakatlığı endişe oluşturuyor. Abraham, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sağ omzunun çıkmasıyla bir kez daha sakatlık kabusu yaşadı.

Abraham'ın kronikleşen omuz sakatlıkları sonrası artık ameliyat ihtimalinin gündeme gelmesi, Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları düşündürüyor.

TAM 3 KEZ OMUZ SAKATLIĞI YAŞADI

Kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma ile 2022-23'te 2 kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken, ikinci sakatlığında bu süre 4 günle sınırlı kalmıştı. Ancak geçen sezon Milan'da yaşadığı sakatlıkla, 14 gün formasından uzak kalmıştı. İddialara göre; ameliyat olursa aylarca oynayamama riski yüksek.

Takvim'in haberine göre teknik patron Sergen Yalçın'ın Abraham'ı yarınki Galatasaray derbisinde %90 oynatmayacağı öğrenildi.

DERBİDE %70 RASHICA

Bu gelişmenin üzerine % 70 Milot Rashica'nın Abraham'ın yerine oynayacağı belirtildi. Cengiz Ünder'in ise %30 oynayabileceği ihtimali mevcut.