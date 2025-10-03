Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Beşiktaş'ta Tammy Abraham endişesi! Derbide oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Tammy Abraham teknik heyeti düşündürüyor. Oyuncunun Kocaelispor maçında omzundan sakatlanması kronik sakatlıklarını hatırlattı. Yıldız ismin derbide oynamama riski yüksek.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham endişesi! Derbide oynayacak mı?
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
03.10.2025
15:52
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
16:03

Süper Lig'in 8. haftasında dev derbi öncesinde ’ta İngiliz yıldız ’ın sakatlığı endişe oluşturuyor. Abraham, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sağ omzunun çıkmasıyla bir kez daha kabusu yaşadı.

Abraham'ın kronikleşen omuz sakatlıkları sonrası artık ameliyat ihtimalinin gündeme gelmesi, Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları düşündürüyor.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham endişesi! Derbide oynayacak mı?

TAM 3 KEZ OMUZ SAKATLIĞI YAŞADI

Kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma ile 2022-23'te 2 kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken, ikinci sakatlığında bu süre 4 günle sınırlı kalmıştı. Ancak geçen sezon Milan'da yaşadığı sakatlıkla, 14 gün formasından uzak kalmıştı. İddialara göre; ameliyat olursa aylarca oynayamama riski yüksek.

Takvim'in haberine göre teknik patron 'ın Abraham'ı yarınki Galatasaray derbisinde %90 oynatmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham endişesi! Derbide oynayacak mı?

DERBİDE %70 RASHICA

Bu gelişmenin üzerine % 70 'nın Abraham'ın yerine oynayacağı belirtildi. Cengiz Ünder'in ise %30 oynayabileceği ihtimali mevcut.

#beşiktaş
#sakatlık
#sergen yalçın
#milot rashica
#Tammy Abraham
#Galatasaray Derbisi
#Spor
