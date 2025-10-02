Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak. Derbide Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'deBeşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray-Beşiktaşderbisinde hakem Yasin Kol'un görev yapacağı duyuruldu. İki dev kulüp arasındaki istatistikler merak ediliyor. Beşiktaş, Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla alanBeşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

BEŞİKTAŞ, SADECE ŞENOL GÜNEŞ'LE RAMS PARK'TA KAZANDI

Beşiktaş, Seyrantepe'de oynanan derbilerde sadece teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başında olduğu maçlarda galibiyet aldı. Süper Lig'in 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde üst üste 2 kez şampiyon olanBeşiktaş, bu dönemlerde RAMS Park'ta çıktığı iki maçtan da 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

GOLLERDE GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

RAMS Park'ta yapılan derbilerde sarı-kırmızılı takımın gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken,Beşiktaşda rakibine 12 golle karşılık verdi. Ayrıca RAMS Park'ta iki takım arasında oynanan maçlarda sadece 1 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

EN GOLCÜ OYUNCU ICARDİ

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcü, RAMS Park'taki maçlardaBeşiktaş'ın filelerini 4 kez havalandırdı. Galatasaray'da Icardi'yi bu alanda 2'şer golle Johan Elmander, Fernando Reges, Felipe Melo ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Albert Riera, Emre Çolak, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan, Victor Osimhen ile Davinson Sanchez de siyah-beyazlılara birer gol kaydetti. 6 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Süper Final maçında daBeşiktaşlı Hugo Almeida kendi kalesine gol attı.

Siyah-beyazlılarda ise İbrahim Toraman, Filip Holosko, Tomas Sivok, Mario Gomez, Anderson Talisca, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Rıdvan Yılmaz, Alex Oxlade-Chamberlain ve Ernest Muçi, RAMS Park'taki derbilerde birer gol kaydetti. Ayrıca Galatasaraylı Semih Kaya ile Tomas Ujfalusi, söz konusu maçlarda birer kez kendi kalesine gol attı.

DEPLASMAN KARTALI RAFA

Galatasaray derbisinde dikkatler Rafa Silva’nın üzerinde olacak. Süper Lig'de attığı 5 golle siyah-beyazlıların en golcü ismi olan Rafa Silva, takımı adına deplasmanda en çok gol kaydeden ismi olarak öne çıktı. Ligde 4-0 kazandıkları Kayserispor karşısında hat-trick yapan Portekizli oyuncu, dış sahada 3, iç sahada 2 gol attı. Siyah-beyazlı takımın deplasmandaki diğer golünü de Tammy Abraham kaydetti.

SON 5 DERBİDE 5 KIRMIZI KART

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında 4’ü Süper Lig, 1’i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 5 derbide 5 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçteBeşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan da 2 futbolcuyu soyunma odasına gönderdi. Geçtiğimiz sezon Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakada Kara Kartal’dan Semih Kılıçsoy, Aslan’dan da Frankowski oyundan ihraç edildi.

Yine aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşma ise söz konusu dönemde kırmızı kartın çıkmadığı tek mücadele oldu.

2024-2025 sezonunun başında oynanan Süper Kupa’da Galatasaraylı Victor Nelssson kızarırken, 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlıların file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada da yineBeşiktaş’tan Omar Colley kırmızı kartla cezalandırıldı.

DERBİDE İLK KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ileBeşiktaşTeknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide ilk kez rakip olacak. Süper Lig’de 4 kez şampiyonluğa ulaşan Buruk ile 1 kez bu sevinci yaşayan Yalçın, bu defa da bir debide birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele edecek.