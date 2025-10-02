Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

Süper Lig'in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Derbi istatistikleri merak ediliyor. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisine damga vuran istatistikler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 13:49

'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak. Derbide , 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'deBeşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray-Beşiktaşderbisinde hakem Yasin Kol'un görev yapacağı duyuruldu. İki dev kulüp arasındaki istatistikler merak ediliyor. , Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla alanBeşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

BEŞİKTAŞ, SADECE ŞENOL GÜNEŞ'LE RAMS PARK'TA KAZANDI

Beşiktaş, Seyrantepe'de oynanan derbilerde sadece teknik direktör 'in takımın başında olduğu maçlarda galibiyet aldı. Süper Lig'in 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde üst üste 2 kez şampiyon olanBeşiktaş, bu dönemlerde RAMS Park'ta çıktığı iki maçtan da 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

GOLLERDE GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

RAMS Park'ta yapılan derbilerde sarı-kırmızılı takımın gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken,Beşiktaşda rakibine 12 golle karşılık verdi. Ayrıca RAMS Park'ta iki takım arasında oynanan maçlarda sadece 1 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

EN GOLCÜ OYUNCU ICARDİ

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı oldu. Arjantinli golcü, RAMS Park'taki maçlardaBeşiktaş'ın filelerini 4 kez havalandırdı. Galatasaray'da Icardi'yi bu alanda 2'şer golle Johan Elmander, Fernando Reges, Felipe Melo ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Albert Riera, Emre Çolak, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan, Victor Osimhen ile Davinson Sanchez de siyah-beyazlılara birer gol kaydetti. 6 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Süper Final maçında daBeşiktaşlı Hugo Almeida kendi kalesine gol attı.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

Siyah-beyazlılarda ise İbrahim Toraman, Filip Holosko, Tomas Sivok, Mario Gomez, Anderson Talisca, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Rıdvan Yılmaz, Alex Oxlade-Chamberlain ve Ernest Muçi, RAMS Park'taki derbilerde birer gol kaydetti. Ayrıca Galatasaraylı Semih Kaya ile Tomas Ujfalusi, söz konusu maçlarda birer kez kendi kalesine gol attı.

DEPLASMAN KARTALI RAFA

Galatasaray derbisinde dikkatler Rafa Silva’nın üzerinde olacak. Süper Lig'de attığı 5 golle siyah-beyazlıların en golcü ismi olan Rafa Silva, takımı adına deplasmanda en çok gol kaydeden ismi olarak öne çıktı. Ligde 4-0 kazandıkları Kayserispor karşısında hat-trick yapan Portekizli oyuncu, dış sahada 3, iç sahada 2 gol attı. Siyah-beyazlı takımın deplasmandaki diğer golünü de Tammy Abraham kaydetti.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

SON 5 DERBİDE 5 KIRMIZI KART

Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasında 4’ü Süper Lig, 1’i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 5 derbide 5 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçteBeşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan da 2 futbolcuyu soyunma odasına gönderdi. Geçtiğimiz sezon Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakada Kara Kartal’dan Semih Kılıçsoy, Aslan’dan da Frankowski oyundan ihraç edildi.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

Yine aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşma ise söz konusu dönemde kırmızı kartın çıkmadığı tek mücadele oldu.
2024-2025 sezonunun başında oynanan Süper Kupa’da Galatasaraylı Victor Nelssson kızarırken, 2023-2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlıların file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada da yineBeşiktaş’tan Omar Colley kırmızı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor

DERBİDE İLK KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ileBeşiktaşTeknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide ilk kez rakip olacak. Süper Lig’de 4 kez şampiyonluğa ulaşan Buruk ile 1 kez bu sevinci yaşayan Yalçın, bu defa da bir debide birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele edecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbilerinde tansiyon yüksek! Kırmızı kartlar havada uçuşuyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#şenol güneş
#derbi
#Mauro Icardi
#Yasin Kol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.