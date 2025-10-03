Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim sevinci! Dursun Özbek miktarı belirledi

Lider Galatasaray evinde yarın saat 20.00'de Beşiktaş’ı konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde İngiliz ekibi Liverpool'u deviren Galatasaray’da moreller yüksek. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Liverpool maçı sonrası Başkan Dursun Özbek, tarihi zaferden dolayı oyunculara çok önemli bir jest yaparak 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN SÖZ VERDİ

Galibiyet nedeniyle UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro'nun yarısını dağıtacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, Beşiktaş derbisi için de prim sözü verdiği ortaya çıktı.

Liverpool galibiyeti nedeniyle soyunma odasında kısa bir tebrik konuşması gerçekleştiren Dursun Özbek, burada 1 milyon euro'luk primi açıklamıştı.

1 MİLYON EURO PRİM

Bunun ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken Özbek'in Beşiktaş maçı için de 1 milyon euro prim sözü verdiği öğrenildi. Dursun Özbek, oyuncularına "Beşiktaş maçını da kazanırsanız, yine soyunma odasına geleceğim ve gerekeni yapacağım" sözleriyle derbi primini açıkladı.