Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim sevinci! Dursun Özbek miktarı belirledi

Süper Lig'de evinde yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da Liverpool maçı sonrası yüzler gülüyor. Başkan Dursun Özbek'in Liverpool maçında olduğu gibi Beşiktaş maçının da kazanılması halinde prim sözü verdiği ortaya çıktı.

KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 10:32

Lider evinde yarın saat 20.00'de ’ı konuk edecek. UEFA 'nde evinde İngiliz ekibi Liverpool'u deviren Galatasaray’da moreller yüksek. Sarı-kırmızılı ekip galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim sevinci! Dursun Özbek miktarı belirledi

Liverpool maçı sonrası Başkan Dursun Özbek, tarihi zaferden dolayı oyunculara çok önemli bir jest yaparak 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN SÖZ VERDİ

Galibiyet nedeniyle UEFA'dan gelecek 2.1 milyon euro'nun yarısını dağıtacak olan sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in, Beşiktaş derbisi için de prim sözü verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim sevinci! Dursun Özbek miktarı belirledi

Liverpool galibiyeti nedeniyle soyunma odasında kısa bir tebrik konuşması gerçekleştiren Dursun Özbek, burada 1 milyon euro'luk primi açıklamıştı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim sevinci! Dursun Özbek miktarı belirledi

1 MİLYON EURO PRİM

Bunun ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken Özbek'in Beşiktaş maçı için de 1 milyon euro prim sözü verdiği öğrenildi. Dursun Özbek, oyuncularına "Beşiktaş maçını da kazanırsanız, yine soyunma odasına geleceğim ve gerekeni yapacağım" sözleriyle primini açıkladı.

