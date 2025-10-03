Menü Kapat
Sumud Filosu’ndaki son gemi Marinette Gazze’ye ulaştı mı, vardı mı?

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'ndaki son gemi Marinette Gazze’ye ulaştı mı merak edilirken üzücü haber geldi.

Sumud Filosu'ndaki son gemi Marinette Gazze'ye ulaştı mı, vardı mı?
03.10.2025
03.10.2025
saat ikonu 15:35

'ye götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan en son Marinette kalmıştı. Tüm dünya ise Marinette Gazze'ye gitti mi araştırmasına başladı.

SUMUD FİLOSU’NDAKİ SON GEMİ MARİNETTE GAZZE’YE ULAŞTI MI?

Küresel Sumud Filosu'nda son kalan gemi Marinette Gazze'ye doğru ilerlerken güçleri tarafından engellendi. Diğer gemiler İsrail tarafından engellenirken son kalan gemi Marinette'i yasa dışı ele geçirildi.

Sumud Filosu’ndaki son gemi Marinette Gazze’ye ulaştı mı, vardı mı?

SUMUD FİLOSU MARİNETTE'DE KAÇ KİŞİ VAR?

Marinette gemisinde toplam 6 yolcu bulunuyorken içerisinde Türk vatandaşların da olduğu biliniyor. Filoda son kalan gemi, İsrail tarafından engellenirken yardım ulaştırılamadı. Filoya ait gemilerin ise Aşdod Limanı'na çekildiği de öğrenildi. Gece saatlerinde gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, "Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu’ndaki son gemi Marinette Gazze’ye ulaştı mı, vardı mı?

MARİNETTE GAZZE'YE VARDI MI, GİTTİ Mİ?

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan son gemi Marinette, İsrail tarafından engellendi. Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye görüldü. Aktivistler telefonlarına denize atmasının ardından İsrail askerleri yayını kesti. Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada 10.30 civarında İsrail askerlerinin gemiye yaklaştığını ve engellediğini açıklarken İsrail askerlerinin teknedeki mürettebatı alıkoyduğunu açıkladı.

