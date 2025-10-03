Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sumud Filosundan Gazze’ye ulaşan var mı? İnsani yardım için Akdeniz’e açılmıştı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Sumud Filosu'na yapılan saldırı sonrasında içerisinde Türk aktivistlerinde bulunduğu birçok kişi alıkonmuştu.

Sumud Filosundan Gazze'ye ulaşan var mı? İnsani yardım için Akdeniz'e açılmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 10:03

'ye doğru yola çıkan Sumud Filosu'na düzenlenen saldırısı sonucunda gemilerin ulaşması engellenmişti. Gazze'ye ulaşan var mı merak ediliyor.

SUMUD FİLOSUNDAN GAZZE’YE ULAŞAN VAR MI?

Bölgeye yaklaşırken İsrail donanması unsurlarınca yasa dışı şekilde alıkonulan tekne veya gemi sayısının 20 olduğu belirtilmişti. İlerleyen saatlerde alıkonulurken bir gemi bölgeye yaklaşmayı başarmıştı fakat İsrail onu da engellemişti. Şu an için bölgeye ulaşan gemi bulunmuyor. Filodan sadece bir gemi Gazze yolunda ilerlemesini sürdürüyor. Marinette gemisinde toplam 6 yolcu bulunmakta.

Sumud Filosundan Gazze’ye ulaşan var mı? İnsani yardım için Akdeniz’e açılmıştı

MARİNETTE GEMİSİ ULAŞTI MI?

Gazze'ye ilaç, gıda gibi insani yardımları ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'ndaki gemiler alıkonulurken Marinette gemisi yolculuğuna devam ediyor. Şu an için bölgeye ulaşmazken denizdeki yolculuk sürüyor.

Sumud Filosundan Gazze’ye ulaşan var mı? İnsani yardım için Akdeniz’e açılmıştı

SUMUD FİLOSU'NDAKİ 28 TÜRK NE OLDU?

Alıkonulan Filoya ait gemilerin Aşdod Limanı'na çekildiği bilinirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Türk'ün alıkonulmasının ardından Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#saldırı
#gazze
#İsrail
#insani yardım
#gemiler
#Sumud Filosu
#Deniz Hukuku
#Siyasi Gerilim
#Sumud Filosu
#Alıkonma
#Aktüel
