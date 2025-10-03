Sumud Filosundan Gazze’ye ulaşan var mı? İnsani yardım için Akdeniz’e açılmıştı

Gazze'ye doğru yola çıkan Sumud Filosu'na düzenlenen İsrail saldırısı sonucunda gemilerin ulaşması engellenmişti. Gazze'ye ulaşan var mı merak ediliyor.

SUMUD FİLOSUNDAN GAZZE’YE ULAŞAN VAR MI?

Bölgeye yaklaşırken İsrail donanması unsurlarınca yasa dışı şekilde alıkonulan tekne veya gemi sayısının 20 olduğu belirtilmişti. İlerleyen saatlerde gemiler alıkonulurken bir gemi bölgeye yaklaşmayı başarmıştı fakat İsrail onu da engellemişti. Şu an için bölgeye ulaşan gemi bulunmuyor. Filodan sadece bir gemi Gazze yolunda ilerlemesini sürdürüyor. Marinette gemisinde toplam 6 yolcu bulunmakta.

MARİNETTE GEMİSİ ULAŞTI MI?

Gazze'ye ilaç, gıda gibi insani yardımları ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'ndaki gemiler alıkonulurken Marinette gemisi yolculuğuna devam ediyor. Şu an için bölgeye ulaşmazken denizdeki yolculuk sürüyor.

SUMUD FİLOSU'NDAKİ 28 TÜRK NE OLDU?

Alıkonulan Filoya ait gemilerin Aşdod Limanı'na çekildiği bilinirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Türk'ün alıkonulmasının ardından Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.