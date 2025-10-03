Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Firari hükümlü 12 yıldır aranıyordu! Google Maps'ten kaçamadı

Nevşehir polisi, 10 dosyadan toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan şahsı Kayseri’de yakaladı. Polis, şahsın yerini Google Maps üzerinden takip ettiği aracıyla tespit etti.

İhlas Haber Ajansı
03.10.2025
03.10.2025
2008 yılında “Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek” suçlarından 10 dosyadan toplam 19 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası alan S.S. (41), 12 yıldır aranmaktaydı. Yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Yaklaşık 6 aylık detaylı çalışmalar sonucunda, aranan şahsın babası Ş.S. ve eşi F.S. ile birlikte S.S.’ye tescilli araçlarla Kayseri’ye sık sık gidip geldiği belirlendi. Polis, Google Maps uygulaması üzerinden aracın Kayseri Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde park halinde olduğunu tespit etti.

Firari hükümlü 12 yıldır aranıyordu! Google Maps'ten kaçamadı

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, S.S. ikamet altında bulunan depo önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

