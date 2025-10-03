Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İran'ın başkenti değişebilir! Pezeşkiyan sebebini açıkladı, teklifini sundu

İran'da yıllardır süre gelen su kıtlığı sebebiyle başkentin taşınması yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'dan başka bir şehri başkent yapmayı değerlendirdiklerini söyledi.

İran'ın başkenti değişebilir! Pezeşkiyan sebebini açıkladı, teklifini sundu
Berrak Arıcan Baş
03.10.2025
03.10.2025
'daki , başkentin değişmesine neden olabilir. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, su kıtlığı ve riski nedeniyle İran'ın başkentinin taşınması gerektiğini söyledi. Altyapı ve kaynak sorunlarına da değinen Pezeşkiyan, başkentin güneye taşınması gerektiğini ifade etti.

Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e teklifi sunduğunu belirten Pezeşkiyan, , Karal ve Kazvin şehirlerindeki su krizinin kolayca çözülemeyeceğini söyledi.

İran'ın başkenti değişebilir! Pezeşkiyan sebebini açıkladı, teklifini sundu

''YENİ BAŞKENT BASRA KÖRFEZİ'NDE OLMALI''

The Guardian'ın haberine göre, ülkedeki su kriziyle ilgili uzun süredir uyarı yapan Pezeşkiyan, yağışların yüzde 50 ila 60 oranında azaldığına dikkat çekerek, başkentin güneydeki 'ne taşınması gerektiğini ifade etti.

Dubai'nin karşı kıyısında yer alan Hürmüzgan'ın bunun için uygun bir bölge olduğunu söyleyerek, "Burası Basra Körfezi kıyısında ve açık denize doğrudan erişimi var. Ticaret ve ekonominin gelişmesi açısından büyük potansiyele sahip" dedi.

İran'ın başkenti değişebilir! Pezeşkiyan sebebini açıkladı, teklifini sundu

İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR

Öte yandan bu konu İran'da ilk kez tartışılmıyor. payesinin Tahran'dan alınması önerisi daha önce de gündeme gelmişti. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çeşitli seçenekleri içeren planlar da hazırlamıştı.

2016'da İran Meclisi, başkentin taşınması önerisini incelemek için toplanmış ancak yüksek maliyet ve yönetimdeki muhafazakarların itirazları sonucu süreç durdurulmuştu.

