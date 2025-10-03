İran'ın başkenti değişebilir! Pezeşkiyan sebebini açıkladı, teklifini sundu

İran'daki su kıtlığı, başkentin değişmesine neden olabilir. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, su kıtlığı ve heyelan riski nedeniyle İran'ın başkentinin taşınması gerektiğini söyledi. Altyapı ve kaynak sorunlarına da değinen Pezeşkiyan, başkentin güneye taşınması gerektiğini ifade etti.

Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e teklifi sunduğunu belirten Pezeşkiyan, Tahran, Karal ve Kazvin şehirlerindeki su krizinin kolayca çözülemeyeceğini söyledi.

''YENİ BAŞKENT BASRA KÖRFEZİ'NDE OLMALI''

The Guardian'ın haberine göre, ülkedeki su kriziyle ilgili uzun süredir uyarı yapan Pezeşkiyan, yağışların yüzde 50 ila 60 oranında azaldığına dikkat çekerek, başkentin güneydeki Basra Körfezi'ne taşınması gerektiğini ifade etti.

Dubai'nin karşı kıyısında yer alan Hürmüzgan'ın bunun için uygun bir bölge olduğunu söyleyerek, "Burası Basra Körfezi kıyısında ve açık denize doğrudan erişimi var. Ticaret ve ekonominin gelişmesi açısından büyük potansiyele sahip" dedi.

İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR

Öte yandan bu konu İran'da ilk kez tartışılmıyor. Başkent payesinin Tahran'dan alınması önerisi daha önce de gündeme gelmişti. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çeşitli seçenekleri içeren planlar da hazırlamıştı.

2016'da İran Meclisi, başkentin taşınması önerisini incelemek için toplanmış ancak yüksek maliyet ve yönetimdeki muhafazakarların itirazları sonucu süreç durdurulmuştu.