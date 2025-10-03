Şüpheli ölümünün altından cinayet çıktı! Arkadaşları her şeyi itiraf etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 arkadaşıyla gezmeye çıkan Abdullah Gürsoy (26), gece saatlerinde evinin önüne döndüğünde arkadaşlarına arabada yatacağını söyledi. Sabah saatlerinde gencin araç içinde cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili şüphelerin ardından inceleme başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gürsoy'un arkadaşlarını gözaltına aldı.

DÜŞÜNCE KAFASINI YERE VURDU

Şahısların ifadelerinin ardından şüpheli ölümün cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, gözaltına alınan T.Y. ve M.Ç.'nin, Abdullah Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu, T.Y.'ın araç anahtarı ile yüzüne vurmasıyla yere düşerek kafasını yere çarptığı ifade edildi.

TUTUKLANDILAR

Zanlıların, cinayeti örtbas etmek için de cesedi aracın arkasına bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. T.Y. ve M.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.