Şüpheli ölümünün altından cinayet çıktı! Arkadaşları her şeyi itiraf etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 arkadaşıyla gezmeye çıkan Abdullah Gürsoy (26), gece saatlerinde evinin önüne döndüğünde arkadaşlarına arabada yatacağını söyledi. Sabah saatlerinde gencin araç içinde cansız bedeni bulundu.
Olayla ilgili şüphelerin ardından inceleme başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gürsoy'un arkadaşlarını gözaltına aldı.
Şahısların ifadelerinin ardından şüpheli ölümün cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, gözaltına alınan T.Y. ve M.Ç.'nin, Abdullah Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu, T.Y.'ın araç anahtarı ile yüzüne vurmasıyla yere düşerek kafasını yere çarptığı ifade edildi.
Zanlıların, cinayeti örtbas etmek için de cesedi aracın arkasına bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. T.Y. ve M.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.