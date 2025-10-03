Menü Kapat
22°
Yaşam
Şüpheli ölümünün altından cinayet çıktı! Arkadaşları her şeyi itiraf etti

Mersin'de 26 yaşındaki gencin şüpheli ölümünün altından cinayet çıktı. Çapraz sorguya alınan gencin arkadaşlar, cinayeti itiraf etti.

Şüpheli ölümünün altından cinayet çıktı! Arkadaşları her şeyi itiraf etti
'in ilçesinde 2 arkadaşıyla gezmeye çıkan Abdullah Gürsoy (26), gece saatlerinde evinin önüne döndüğünde arkadaşlarına arabada yatacağını söyledi. Sabah saatlerinde gencin araç içinde cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili şüphelerin ardından inceleme başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gürsoy'un arkadaşlarını gözaltına aldı.

Şüpheli ölümünün altından cinayet çıktı! Arkadaşları her şeyi itiraf etti

DÜŞÜNCE KAFASINI YERE VURDU

Şahısların ifadelerinin ardından şüpheli ölümün olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, gözaltına alınan T.Y. ve M.Ç.'nin, Abdullah Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu, T.Y.'ın araç anahtarı ile yüzüne vurmasıyla yere düşerek kafasını yere çarptığı ifade edildi.

Şüpheli ölümünün altından cinayet çıktı! Arkadaşları her şeyi itiraf etti

TUTUKLANDILAR

Zanlıların, cinayeti örtbas etmek için de cesedi aracın arkasına bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi. T.Y. ve M.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Firari hükümlü 12 yıldır aranıyordu! Google Maps'ten kaçamadı
Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısının mektubu ortaya çıktı: 'Aslanlar gibi yatar çıkarız'
ETİKETLER
#Otomobil
#cinayet
#mersin
#tarsus
#gözaltı
#Öldürüm
#Yaşam
