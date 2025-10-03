Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısının mektubu ortaya çıktı: 'Aslanlar gibi yatar çıkarız'

İstanbul Kadıköy'de bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığın mektubu ortaya çıktı. Sanık tarafından diğer sanığa gönderilen mektupta, "Yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın" ifadeleri yer aldı.

Ahmet Minguzzi'nin katil zanlısının mektubu ortaya çıktı: 'Aslanlar gibi yatar çıkarız'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 14:10

’de 24 Ocak'ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda alışveriş yaptığı esnada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.’nin ’çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24’er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı sürerken, dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık B.B.’nin diğer tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi.

Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısının mektubu ortaya çıktı: 'Aslanlar gibi yatar çıkarız'

'MAHKEMEDE KARŞIMIZA ÇIKMASIN'

Sanık B.B. tarafından gönderilen mektupta, "Napıyon gardaşım, keyfin rahatın yerinde mi? Durumun iyidir inşallah. Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Neyse baba sen canını sıkma, 1 seneye çıkarsın. Zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan. Seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Kimseye kendini ezdirme. Kimseyi de ezme. Kendi düzenini kur, benim burada düzenim var. Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla. Allah'ın izniyle çıkarız. Kendine dikkat et, seviyorum seni" ifadeleri yer aldı.

Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısının mektubu ortaya çıktı: 'Aslanlar gibi yatar çıkarız'



Mektup infaz kurumu tarafından 'kısmen sakıncalı ifadeler içerdiği' gerekçesiyle tutanak altına alındı. Dava dosyasına eklenen mektup hakkında, "Soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği, suçu övme ve özendirmeye dair kelimelerin kullanıldığına kanaat getirilmiştir" denildi.

