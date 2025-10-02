Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mattia Ahmet Minguzzi davasında olaylı duruşma! Katiller annenin üzerine yürüdü: 'Korksunlar benden'

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davanın beşinci duruşmasında cinayetin iki zanlısı ve onlara yardım eden iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Katiller, anne Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüyünce duruşmaya ara verildi. Salondan çıkan Minguzzi 'Benden korksunlar' diyerek haykırdı. Öte yandan duruşma 21 Ekim saat 10.30'a ertelendi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 18:35

'de gittiği bit pazarında vahşice katledilen cinayetinin 5. duruşması başladı. Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesi olaylı başladı.

Katiller anne Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüyünce duruşmaya ara verildi. Acılı anne salondan 'Benden korksunlar' diyerek çıktı. Anne Minguzzi'nin yakarışlar mahkeme koridorlarında yankılandı.

KATİLİ ENGELLİ RAPORU İLE SAVUNDU

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katiline engelli raporu alarak savunan avukat ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ahmet Minguzzi cinayetinin 5'nci duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını istedi. Sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık Avukatları mütalaaya karşı savunma için süre istedi. Duruşma 21 Ekim saat 10.30'a ertelendi.

2 SANIĞA 24 YIL HAPİS TALEBİ

Öte yandan Mütalaada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl, diğer 2 sanık A.Ö. ve M.A.D. için ise 'çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 20 yıl hapis cezası talep edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İki sanığa da çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım suçundan 20'şer yıla kadar hapis isteniyor. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı da izleyici olarak duruşma salonunda bulundu. Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı. Duruşmada tanık dinlenmesi bekleniyor.

"BENİM İÇİN EN AĞIRI OLACAK"

"Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak." diyen anne Minguzzi, "Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım." ifadesini kullandı.

Davayı izlemeye gelenlerin kendisine güç verdiğini anlatan anne, "Bir Ahmet gitti ama binlerce Ahmet'im oldu. Ahmet'ten sonra maalesef çocuklar kaybettik. Bunların sonunu getirmek için, onlar için ayakta durmaya çalıştım." diye konuştu.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ise, "Dört kişinin iştiraken insan öldürmeden sorumlu olacağı ama şüphesiz herkesin hak ettiği bir cezayı alacağı yargılama olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tarihi duyurarak destek istedi: Katillerin 4'ü birden geliyor, aramızda 2 metre bile yok
Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı
Boşanma aşamasındaki eşinin katlettiği Sinem için yürüdüler: Mattia Ahmet'in ailesi de katıldı
ETİKETLER
#cinayet
#kadıköy
#bıçaklama
#Mattia Ahmet Minguzzi
#Çocuk Suçluları
#Cinayet Davası
#Gündem
