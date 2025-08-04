Boşanma aşamasındaki eşinin katlettiği Sinem için yürüdüler Mattia Ahmet'in ailesi de katıldı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz tarihinde erkek şiddetinin kurbanı olan Sinem Topaloğlu için Trabzonlular siyah renkli kıyafetlerle sessiz yürüyüş gerçekleştirerek duruşlarını ortaya koydu.

Beşikdüzü Fatih Camii önünde toplananlar ışıklar eşliğinde yürüyerek inem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu ve dedesi Ali Haydar Topaloğlu'na destek oldu. İlçe merkezine kadar yürüyen grup, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

YASEMİN MİNGUZZİ: ASLA DURMAYACAĞIZ

Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi de katılımcılar arasındaydı. Yasemin Minguzzi, "Gerçekten acı çok büyük. Olay çok büyük. Normalde bu ay Ahmet ile beraber Of’ta köyümüze, evimize gidecektik. Maalesef olmadı. Mücadele devam ediyor. Asla durmayacağız. Zaten buraya gelmemin sebebi bu. Hiçbir şey boşuna değil. Bütün çocukların arkasındayız, asla onları yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.