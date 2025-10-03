Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi

Mattia Ahmet Minguzzi davası devam ederken, katillerin engelli raporu aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar sonrasında adliye koridorlarında gerginlikler yaşandı. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 11:56

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde iki kişi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia davası devam ediyor. Dünkü duruşma sırasında; Katillerin engelli raporu aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi

Bu iddialar sonrasında Minguzzi ailesinin ve karşı tarafın avukatları arasında gerginlik oldukça yükseldi.

Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi

Sosyal medyada da çok tepki alan iddia sonrasında İletişim Başkanlığı açıklama gerçekleştirdi.

"BU TARZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN!"

Bazı sosyal medya hesaplarında merhum Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak “katile engelli raporu verildi” şeklinde servis edilen iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir kampanyasının ürünüdür.

Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi

Doğrusu; Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edilmiştir ve failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır.

Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi

Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Ahmet Minguzzi’yi öldürenler engelli raporu aldı iddiası! Açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mattia Ahmet Minguzzi katilleri raporla serbest mi kalacak? Gerilimin nedeni ortaya çıktı
ETİKETLER
#dezenformasyon
#cinayet
#adalet bakanlığı
#Ahmet Minguzzi
#İstanbul Kadıköy
#Engellilik Raporu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.