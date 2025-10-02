Menü Kapat
18°
 Selahattin Demirel

Mattia Ahmet Minguzzi katilleri raporla serbest mi kalacak? Gerilimin nedeni ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davanın 5. duruşmasında 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkarken duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Duruşmada sanıklarla ilgili akli melekelerinin olmadığına dair rapor alındığı iddiasına ise Minguzzi ailesinin avukatından açıklama geldi. Evladını yitiren anne Yasemin Minguzzi ise duruşma sonrası çıkan gerginlikle ilgili konuştu.

'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülmesine ilişkin davanın 5. duruşması Kartal Anadolu Adalet Sarayı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Duruşmada, soruşturma kapsamında sanık olarak yer alan ve 18 yaşından küçük 4 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlılarına cezai indirim adına engelli raporu alındığı öğrenilirken, koridorlarındaki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"4 SANIĞA DA İŞTİRAKEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA VERİLEBİLECEK"

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, davanın bugün görülen 5. duruşmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim bu duruşmadaki talebimiz mevcut sanıkların iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmayacağı; aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından da haklarında ek savunma verilerek mahkumiyetlerinin tesis edilmesi yönündeydi. Bu değerlendirmemiz kabul edilmedi ama cumhuriyet savcısı mütalanın hazır olduğunu ve kendisinin dosyaya dair fikrini açıklamaya hazır olduğunu ifade etti.

Mattia Ahmet Minguzzi katilleri raporla serbest mi kalacak? Gerilimin nedeni ortaya çıktı

Birleşen davadaki iki sanık sadece bu eyleme 'yardım eden' sıfatıyla yargılanıyorlardı. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi taleplerimizi kabul etti ve davaya sonradan eklenen 2 sanığa dosyanın ilk 2 sanığıyla aynı şekilde davranarak, 'iştiraken' bu eylemin gerçekleştirilmesinden dolayı ek savunma hakkı tanıdı. Bu şu anlama geliyor; mahkeme bu 4 sanığa da 'iştiraken adam öldürme' suçundan ceza tayin edebilecek, bunun önündeki hukuki engel kalktı. Cumhuriyet savcısı da dosyanın ilk 2 sanığı hakkında iştiraken çocuğa karşı kasten öldürme; birleşen davanın 2 sanığı içinse çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulması gerektiğine dair bir mütalaa sundu" dedi.

"AKLİ MELEKELERİ YOKTUR RAPORU SUNULMADI, SUNULAMAZ"

Barkın, sanıkların cezai indirimden yararlanmak için "engelli raporu" aldıklarıyla ilgili iddialar üzerine ise, "Bu dosyaya sunulmuş olan yeni bir rapor yok. Kamuoyu bu duruma hassasiyet gösteriyor ama endişeye mahal bir şeyle karşı karşıya değiliz. Dosyaya daha önce sunulmuş olan rapor, çocuğun 'kaynaştırma öğrencisi' olduğuna dair bir rapordu.

Yani sanıkların akli melekelerinin yokluğuna ya da suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz. Zaten soruşturma aşamasında da bu sanığın gerçekleştirdiği eylemin idrakinde olduğu ve ceza ehliyetine sahip olduğuyla ilgili adli tıp raporu vardı" şeklinde konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi katilleri raporla serbest mi kalacak? Gerilimin nedeni ortaya çıktı

Barkın, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırma talep ettiklerini belirtti. Davanın karar duruşması 21 Ekim'de görülecek.

"HER ŞEY YOLUNDA! KARAR 21 EKİM'DE ÇIKACAK"

Anne Yasemin Minguzzi, mahkeme salonu çıkışında yaşanan gerginlikle alakalı olarak, "Annem içeride fenalaştı, ben zaten kendimi her seferinde zor tutuyorum. Bugün dördünü de karşımda görünce kendimi tutamadım doğal olarak, o yüzden çok zor bir gündü. Ama bana göre her şey yolunda gidiyor, karar 21 Ekim'de çıkmış olacak" dedi.

Öte yandan Minguzzi ailesini desteklemek için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerden itibaren adliye koridorlarında ve adliye çıkışında hazır bulundu. "Emsal karar istiyoruz" sloganları atılırken, vatandaşlar alkışlar ve pankartlar eşliğinde Minguzzi davasına destek oldu.

