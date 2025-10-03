Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Jason Statham'dan yeni film! Shelter ile beyaz perdeye dönüyor

Hollywood yıldızı Jason Statham, 2026 yılının ilk haftasında beyaz perdeye yeni bir filmle dönüyor. Ünlü oyuncunun yeni oynayacağı filmin isminin Shelter olduğu duyuruldu.

Jason Statham'dan yeni film! Shelter ile beyaz perdeye dönüyor
Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, 2026 yılında beyaz perdeye dönüyor. Senenin ilk haftasında yıldızı Shelter isimli bir filmle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Shelter, 30 Ocak 2026'da gösterime girecek.

Jason Statham'dan yeni film! Shelter ile beyaz perdeye dönüyor

Jason Stathom son olarak 2025'te yayımlanan Ağır İşçi'de (A Working Man) rol alan oyuncu, Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious), Cehennem Melekleri (The Expendables), Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) ve son dönemde başrolünü üstlendiği Arıcı: Ölüm Kovanı (The Beekeeper) gibi popüler serilerle tanınıyor.

Daha önce Kod Adı: Melek (Angel Has Fallen), Greenland: Son Sığınak (Greenland) gibi yapımlara imza atmıştı.

