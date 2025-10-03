Jason Statham'dan yeni film! Shelter ile beyaz perdeye dönüyor

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, 2026 yılında beyaz perdeye dönüyor. Senenin ilk haftasında Hollywood yıldızı Shelter isimli bir filmle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Shelter, 30 Ocak 2026'da gösterime girecek.

Jason Stathom son olarak 2025'te yayımlanan Ağır İşçi'de (A Working Man) rol alan oyuncu, Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious), Cehennem Melekleri (The Expendables), Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) ve son dönemde başrolünü üstlendiği Arıcı: Ölüm Kovanı (The Beekeeper) gibi popüler serilerle tanınıyor.

Daha önce Kod Adı: Melek (Angel Has Fallen), Greenland: Son Sığınak (Greenland) gibi yapımlara imza atmıştı.