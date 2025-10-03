Elon Musk Netflix'e savaş açtı: Aboneliklerinizi iptal edin!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, dünyanın en zengini olan Elon Musk, insanları, Netflix'i boykot etmeye çağırdı. ABD'de muhafazakar arasında ünlenen sosyal medya hesabı Libs of TikTok'un kampanyasına destek veren Musk, Netflix'i LGBT+ propagandası yapmakla suçladı.

Dijital dizi/film izleme platformu Netflix'te yayımlanan 'Dead End: Paranormal Park' isimli çocuk dizisindeki LGBT+ temalarına dikkat çeken Musk, abonelikleri iptal etme çağrısında bulundu. Musk, X’te yaptığı paylaşımda “Cancel Netflix” ifadesini kullanarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” dedi.

Elon Musk'ın boykot çağrısının ardından Netflix hisseleri iki gün üst üste yüzde 2’ye varan düşüş yaşadı.

ELON MUSK'IN KIZI CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞTİ

Musk’ın konuyla kişisel bağı da bulunuyor. En büyük kızı Vivian Jenna Wilson, 2022’de cinsiyet geçişini duyurmuş ve resmi olarak ismini değiştirmişti. Musk ise kızının “elit bir Kaliforniya okulunda yayılan 'woke virüsü' tarafından öldürüldüğünü” söylemişti.