Nicole Kidman, Morgan Freeman gibi usta isimlerin olduğu diziye 3. sezon onayı! Lioness geri dönüyor

Başrollerinde Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly ve Laysla De Oliveira gibi yıldız isimlerin yer aldığı Special Ops: Lioness ekranlara dönecek. Şimdiye kadar iki sezonu yayımlanan dizi için 3. sezon onayı da çıktı.

Yeni sezon onayı, geçen yıl aralık ayında yayımlanan finalden yaklaşık 10 ay sonra açıklandı. Dizinin hayranlarının tartışmaları bu açıklamayla beraber son buldu.

LIONESS TAKVİM YOĞUNLUĞU NEDENİYLE GECİKTİ

Daha önce Paramount'un sessizliğine rağmen dizinin üçüncü sezonla döneceğine dair haberler basına yansımıştı. Ağustosta çıkan söylentilerin ardından stüdyo resmi açıklamayı yaptı. Dizinin onay sürecinin, yıldız oyuncu kadrosunun yoğun takvimleri nedeniyle geciktiği belirtildi.