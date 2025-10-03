JPMorgan’dan flaş Bitcoin tahmini: 165 bin dolar!

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, kripto para piyasasında dikkat çeken bir rapor yayımladı. Analistlere göre Bitcoin, altına kıyasla şu anda değerinin altında işlem görüyor ve yıl sonuna kadar 165 bin dolara kadar çıkabilir.

“ALTINA GÖRE GERİDE KALDI”

JPMorgan ekibi, Bitcoin-altın oynaklık oranının 2.0 seviyesinin altına düşmesini bu tahminin temel gerekçesi olarak gösterdi. Raporda, 2024 sonunda Bitcoin’in altına göre yaklaşık 36 bin dolar daha pahalı göründüğü, ancak bugün bu durumun tersine döndüğü belirtildi.

46 BİN DOLAR DÜŞÜK DEĞERLEME

Analistlere göre, mevcut durumda Bitcoin yaklaşık 46 bin dolar olması gerekenden düşük bir seviyede bulunuyor. Bu nedenle, yılın kalan döneminde altına karşı güçlü bir toparlanma göstermesi bekleniyor.