Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Efsane dizi Sahil Güvenlik geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Yayınlandığı döneme damga vuran, ülkemizde Sahil Güvenlik adıyla bilinen Baywatch ekranlara dönüyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı olan dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Efsane dizi Sahil Güvenlik geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 17:04

1989 yılında başlayıp 2001 yılına kadar yayınlanan dizisi geri geliyor. Birçok başrol oyuncusunun popüler olmasını sağlayan ve ülkemizde de büyük ilgiyle izlenen , tekrar yeni bölümleriyle yayınlanacak.

SAHİL GÜVENLİK DİZİSİ GERİ GELİYOR

Sahil Güvenlik dizinin yeniden çekilen halinin 2026-27 televizyon sezonunda 12 bölüm olarak yayınlanacağı duyuruldu. Haber, dizinin hem geçmişteki hayranlarını hem de yeni hayranlarını heyecanlandırdı.

Efsane dizi Sahil Güvenlik geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

PAMELA ANDERSON'U MEŞHUR ETMİŞTİ

Sahil Güvenlik dizisi başrolündeki Alman oyuncu David Hasselhoff'a Holywood’da sağlam bir kariyer hediye etmiş ve Pamela Anderson’ı da büyük bir yıldız yapmıştı. Eleştirmenlerden sürekli olumsuz eleştiriler almasına rağmen Baywatch izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve yayınlandığı dönemde dünyanın en çok izlenen televizyon dizisi oldu.

Efsane dizi Sahil Güvenlik geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Yayın hayatının son iki yılında dizinin adı Baywatch: Hawaii olarak değiştirildi ve kadroya geleceğin yıldızı Jason Mamoa katıldı. Yapımcılar "Baywatch, ilk yayınlandığında cankurtaranları ikonik bir statüye yükseltti. Şimdi ise bu televizyon devi modern çağa geri dönmeye hazırlanıyor.

Sahil Güvenlik dizisi zirve döneminde 200'den fazla ülkede 1,1 milyar izleyici tarafından izlendi.

Efsane dizi Sahil Güvenlik geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

SAHİL GÜVENLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1989'dan 2001'e kadar yayınlanan dizi, Los Angeles plajlarında devriye gezen bir grup cankurtaranın hayatlarını konu alıyordu. Sahil Güvenlik dizisi zirve döneminde 200'den fazla ülkede 1,1 milyar izleyici tarafından izlendi.

ETİKETLER
#sahil güvenlik
#dizi
#Baywatch
#David Hasselhoff
#Pamela Anderson
#Jason Mamoa
#Televizyon Dizisi
#Medya
