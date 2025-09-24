Efsane dizi Sahil Güvenlik geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

1989 yılında başlayıp 2001 yılına kadar yayınlanan Sahil Güvenlik dizisi geri geliyor. Birçok başrol oyuncusunun popüler olmasını sağlayan ve ülkemizde de büyük ilgiyle izlenen dizi, tekrar yeni bölümleriyle yayınlanacak.

SAHİL GÜVENLİK DİZİSİ GERİ GELİYOR

Sahil Güvenlik dizinin yeniden çekilen halinin 2026-27 televizyon sezonunda 12 bölüm olarak yayınlanacağı duyuruldu. Haber, dizinin hem geçmişteki hayranlarını hem de yeni hayranlarını heyecanlandırdı.

PAMELA ANDERSON'U MEŞHUR ETMİŞTİ

Sahil Güvenlik dizisi başrolündeki Alman oyuncu David Hasselhoff'a Holywood’da sağlam bir kariyer hediye etmiş ve Pamela Anderson’ı da büyük bir yıldız yapmıştı. Eleştirmenlerden sürekli olumsuz eleştiriler almasına rağmen Baywatch izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve yayınlandığı dönemde dünyanın en çok izlenen televizyon dizisi oldu.

Yayın hayatının son iki yılında dizinin adı Baywatch: Hawaii olarak değiştirildi ve kadroya geleceğin yıldızı Jason Mamoa katıldı. Yapımcılar "Baywatch, ilk yayınlandığında cankurtaranları ikonik bir statüye yükseltti. Şimdi ise bu televizyon devi modern çağa geri dönmeye hazırlanıyor.

Sahil Güvenlik dizisi zirve döneminde 200'den fazla ülkede 1,1 milyar izleyici tarafından izlendi.

SAHİL GÜVENLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1989'dan 2001'e kadar yayınlanan dizi, Los Angeles plajlarında devriye gezen bir grup cankurtaranın hayatlarını konu alıyordu. Sahil Güvenlik dizisi zirve döneminde 200'den fazla ülkede 1,1 milyar izleyici tarafından izlendi.