Berke Özer 3 penaltı kurtardı, tarihe geçti! Hangi takımda oynadığı ve yaşı da futbolseverlerin odağında

25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de doğan Berke Özer, 3 penaltı kurtararak tarihe geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in deplasmanda Roma'yı 1-0 yendiği maçta 3 kez penaltı kurtarışı gerçekleştiren Berke Özer'in hangi takımda oynadığı da merak edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 14:47

'de forma giyen 3 kurtardı ve adından söz ettirmeyi başardı. Yaptıkları ile yabancı basında da konuşuluyor.

BERKE ÖZER 3 PENALTI KURTARDI TARİHE GEÇTİ

'nde Lille'in deplasmanda 'yı 1-0 yendiği maçta üst üste 3 penaltı kurtaran milli kaleci Berke Özer'in başarısı dikkat çekti. Heyecanlı maçta yaşananlar sonrasında İtalyan ve Fransız basınında da konuşuldu. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Lille'in Türk kalecisi, maçın sonunda tekrar tekrar kullandırılan penaltıyı üç kez kurtararak Roma'nın umutlarını yok etti. Çılgın an, Lille taraftarlarının onu tamamen benimsemesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2000 doğumlu olan Berke Özer güncel olarak Lille forması giyiyor. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Oynadığı bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçmeyi başardı.

İtalyan gazetesi , "Aynı maçta, hatta aynı pozisyonda üç penaltı kaçırmak. Tarihe geçecek grotesk bir manzara. Ama kesin olan bir şey var; son 16’ya giden yolu çok zorlaştırdı. Lille için beklenmedik bir şov, Romalılar için ise tam bir kabus. İlk iki penaltı kaleci çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlandı, vuruşlar zaten unutulmaz değildi. Üçüncüde Özer’in çıkışı tamamen kurallara uygundu. Dördüncü deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz." ifadelerini kullanarak başarısından bahsetti.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDAN GİTTİ?

2000 doğumlu genç yeteneğin daha önce oynadığı takımlar ve yılları şöyle:

2017-2018 → Altınordu

2018-2022 → Fenerbahçe

2019-2021 → Westerlo (kiralık)

2022-2023 → Portimonense

2023-2025 → Eyüpspor

2023 → Ümraniyespor (kiralık)

2025- → Lille

Berke Özer'in bonservisi belli oldu!
ETİKETLER
#transfer
#uefa avrupa ligi
#Roma
#penaltı
#lille
#berke özer
#La Gazzetta Dello Sport
#Golkaleci
#Penaltı Kurtarışı
#L'equipe
#Aktüel
