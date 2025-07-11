Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Berke Özer'in bonservisi belli oldu!

Eyüpspor'un Berke Özer transferindeki bonservis isteği duyuruldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor, genç eldiven için çift haneli rakamlara çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berke Özer'in bonservisi belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 19:23

transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray nabız yoklarken, da süreci netleştirdi. İstanbul temsilcisi, an itibarıyla Berke Özer için 10 milyon Euroluk bir bonservis beklentisine girdi.

BERKE ÖZER'İN TRANSFER BEDELİ 10 MİLYON EURO

Süper Lig devlerinin kaleci hakkını yerli isimlerden yana kullanmak istediği süreçte, Berke Özer için 10 milyon Euroluk bonservis beklentisi oluştu. Ayrıca pazarlık sürecine de dahil olmak istemeyen Eyüpspor'un, Berke Özer için indirim yapmaktan da kaçınması bekleniyor.

Berke Özer'in bonservisi belli oldu!

TRANSFERDE HAREKETLİ SAATLER

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yetkililer tecrübeli kaleci arayışlarına öncelik verirken, esasen ise Berke Özer'e de şans vermeyi ve yerli kaleci opsiyonunu gündeme almayı düşünüyorlar.

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER'İ BAŞKA KİM İSTİYOR?
Yetenekli kaleciye Avrupa'dan da talipler var.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu transferi: İngiltere'de resmen görüşmeler başladı!
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu imzayı atıyor: Transferde bir sürpriz daha!
ETİKETLER
#eyüpspor
#eyüpspor
#berke özer
#berke özer
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.