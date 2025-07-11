Berke Özer'in bonservisi belli oldu!

Eyüpspor'un Berke Özer transferindeki bonservis isteği duyuruldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor, genç eldiven için çift haneli rakamlara çıktı.

Berke Özer transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray nabız yoklarken, Eyüpspor da süreci netleştirdi. İstanbul temsilcisi, an itibarıyla Berke Özer için 10 milyon Euroluk bir bonservis beklentisine girdi.

BERKE ÖZER'İN TRANSFER BEDELİ 10 MİLYON EURO

Süper Lig devlerinin kaleci hakkını yerli isimlerden yana kullanmak istediği süreçte, Berke Özer için 10 milyon Euroluk bonservis beklentisi oluştu. Ayrıca pazarlık sürecine de dahil olmak istemeyen Eyüpspor'un, Berke Özer için indirim yapmaktan da kaçınması bekleniyor.

TRANSFERDE HAREKETLİ SAATLER

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yetkililer tecrübeli kaleci arayışlarına öncelik verirken, esasen ise Berke Özer'e de şans vermeyi ve yerli kaleci opsiyonunu gündeme almayı düşünüyorlar.