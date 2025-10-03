Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Safa Keser

Kocaeli'de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ağaçlarda açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yarın (4 Ekim Cumartesi) açılışı yapılacak 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği yine renkli görüntülere sahne oldu.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 14:35

Cumhuriyet Bulvarı’ndaki tarihi çınarlara asılan 5 bin kitap kısa sürede toplanırken, Başkan Büyükakın da çocuklara kitap hediye etti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl kapılarını 15. kez açacak. Yarın(4 Ekim Cumartesi) Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak Kitap Fuarı’nın geleneksel “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliği, bu sabah düzenlendi. Ve büyük ilgi gördü. Program erken saatlerde olmasına rağmen yüzlerce kişi, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’na akın etti.

KİTAPLARLA DOLU SABAH

Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, ağaçlara asılan kitapları sevinçle topladı. Öğrenciler, çalışanlar ve vatandaşlar kitaplarla buluşmanın keyfini yaşadı. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da 5 bin kitap Cumhuriyet Bulvarı’nda sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede kitapseverler tarafından toplandı. Bu geleneksel etkinlik, Kocaeli halkının kitap sevgisini ve okuma heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.

BÜYÜKAKIN: KENT BU FUARI ÇOK SEVDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Dr.Hayri Baraçlı ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da kitap severlerin mutluluğuna ortak oldu. Başkan Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı’nın artık şehirle özdeşleşen bir kültür şöleni olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bir etkinliği 15 yıl boyunca sürdürebilmek, aynı zamanda kararlılığın göstergesidir. Kent, Kitap Fuarını ve çevresindeki kültürel etkinlikleri çok sevdi. Bu yıl Gebze’de de ağaçlar kitap açtı. 12 Ekim’e kadar kitapseverlerle 15. kez buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bugüne kadarki 14 fuarda 8.4 milyon ziyaretçiyi ağırladık. İnşallah bu yıl daha da güzel geçecek.

BU YILIN TEMASI, ANADOLU MAYASI

Fuarımıza bu yıl yabancı yazarlar da katılıyor. Onların katılımı, fuarımızı daha da zenginleştirecek. Tema olarak ‘Anadolu Mayası’nı seçtik. Bu tema, birlik ve beraberliğimizi, köklerimizi ve varoluş idrakimizi yansıtıyor. Onur konuğumuz ise Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Yeni dönemde Guinness rekoru için de girişim başlattık. Daha önce Hindistan’da 3 bin 66 kişiyle yapılan etkinliği aşmayı hedefliyoruz. 7 Ekim’de, En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması Rekoru’nu 4 bin 4 bin 200 kişi ile gerçekleştireceğiz.

ULUSLARARASI BİR FUARA DÖNÜŞTÜ

Kitap Fuarımız, artık sadece Kocaeli’de değil, çevre illerden de binlerce kitapseverin akın ettiği uluslararası bir platforma dönüştü. Her yıl yayınevi sayısı artıyor, programlar çeşitleniyor. Bu yıl da fuarımız her yaştan ziyaretçiye hitap edecek. Çocuklara ve yetişkinlere özel programlar, sinema gösterimleri olacak. Ağaçlar Batı Yakası’nda da kitap açacak. Etkinliklerimizi bu yılla sınırlı bırakmayıp hemen ardından gelecek yıl için çalışmalara başlayacağız. Tüm halkımızı sabah 10.30’dan akşam 21.30’a kadar açık olacak fuarımıza davet ediyorum.”

FİLİSTİN ACISI KALBİMİZİN TAM MERKEZİNDE

Konuşmasında, ’de yaşanan dramı da unutmayan Başkan Büyükakın duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ne yaparsak yapalım, kalbimizin bir köşesinde o acı hâlâ duruyor: Orada, Filistin’de katledilen çocuklar, masum anneler, siviller var. Hayatımızın her safhasında, aklımızın bir ucunda değil, tam merkezinde Filistin’de yaşanan soykırım yer alıyor. Bu, kelimelere dökülemeyecek kadar ağır bir durum. İnsanlığımızdan utandıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak insanlığın sesi yükseliyor. Ve bu sesin en güçlü çıktığı yerlerden biri de Kocaeli. Ben burada bir belediye başkanı olarak değil, bir insan olarak bu duyarlılığın artmasını yürekten diliyorum.”

ETİKETLER
#filistin
#Kocaeli Kitap Fuarı
#Kitap Ağaçları
#Anadolu Mayası
#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Doç.dr.tahir Büyükakın
#Kültür - Sanat
