22°
Ekonomi
Editor
Editor
 Murat Makas

Google’da işten çıkarmalar başladı

Teknoloji devi Google, bulut tasarım ve kullanıcı araştırma birimlerinde küçülmeye giderek 100’den fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Kararın, şirketin yapay zekâ projelerine kaynak aktarma planlarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Google’da işten çıkarmalar başladı
devinin yaptığı özellikle “nicel kullanıcı deneyimi araştırması” ve “platform ve hizmet deneyimi” ekiplerini vurdu. Bu gruplar, kullanıcı davranışlarını analiz ederek ürün geliştirmeye yön veren kritik noktalarda görev yapıyordu. Bazı bulut ekiplerinin neredeyse yarı yarıya küçüldüğü, işten çıkarmaların çoğunun ABD merkezli çalışanları etkilediği ifade edildi.

Google’da işten çıkarmalar başladı

ALTERNATİF POZİSYON ŞANSI

Karardan etkilenen çalışanlara tamamen kapı kapanmış değil. , bu isimlere aralık ayı başına kadar şirket içinde farklı pozisyonlara başvurma hakkı tanıdı. Ancak bu süre oldukça sınırlı ve belirsizlik birçok kişi için ciddi bir endişe kaynağı.

YAPAY ZEKÂYA YÖNELİŞ

Bu küçülmenin arkasında, Google’ın yapay zekâ projelerine daha fazla kaynak ayırma isteği var. Şirket, özellikle Gemini modeli ve arama tarafında öne çıkan AI Overviews özelliğine yoğun yatırım yapıyor. Wired’ın haberine göre, eylül ayında da bu projelerde çalışan 200’den fazla yüklenici işten çıkarılmıştı. Bu kararlar, hem maaş ve iş güvencesi tartışmalarına hem de çalışanların protestolarına yol açmıştı.

DAHA GENİŞ ÇAPLI YENİDEN YAPILANMA

Google yalnızca tasarım alanında değil, genel iş gücünde de küçülmeye gidiyor. Reuters’a göre şirket, bu yılın başlarında bulut bölümünde de personel azaltmıştı. “Kritik alanlara odaklanma” hedefiyle yapılan bu düzenlemeler, müşteri hizmetleri ve işbirliği ekiplerinden donanım ve yazılım birimlerine kadar uzanıyor.

Google’da işten çıkarmalar başladı

YÖNETİM KADEMELERİNDE KESİNTİ

Ocak 2025’ten bu yana insan kaynakları, pazarlama, reklam, donanım, finans ve ticaret bölümlerinde gönüllü ayrılma paketleri sunuluyor. Ayrıca orta kademe yöneticilerin üçte birinden fazlasının görevden alındığı belirtiliyor. Şirket yöneticileri, bu hamlelerin karar alma süreçlerini hızlandırmak ve kaynakları doğrudan yapay zekâ gelişimine yönlendirmek için yapıldığını savunuyor.

GOOGLE HÂLÂ DEV BİR İŞVEREN

Tüm bu küçülmelere rağmen Google hâlâ teknoloji sektörünün en büyük işverenlerinden biri. Şirketin Şubat ayında düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde, Aralık 2024 sonu itibarıyla 183 binden fazla çalışanı olduğu kayda geçti.

