Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

iPhone, Google deprem bildirimi nasıl açılır? Samsung, Xiaomi'de deprem bildirimi açma

Tekirdağ'da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden ve endişelenen vatandaşlar tarafından iPhone, Google deprem bildiriminin nasıl açılacağı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone, Google deprem bildirimi nasıl açılır? Samsung, Xiaomi'de deprem bildirimi açma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 15:57

AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre bugün 14.55 sıralarında Marmara Denizi'nde 'ın Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Tekirdağ haricinde , gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından iPhone, Google deprem bildirimlerinin nasıl açılacağı gündeme geldi.

iPhone, Google deprem bildirimi nasıl açılır? Samsung, Xiaomi'de deprem bildirimi açma

GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız deprem bildirimlerini açmak için ilk önce telefonunuzun ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor. Ayarlar bölümüne girdikten sonra arama kısmına "konum" yazarak, çıkan seçeneğe tıklamalısınız.

Konum bölümünden "Gelişmiş" ayarına tıklayıp "Deprem Uyarıları" seçeneğini seçin. Buradan deprem uyarılarını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aktif hale getirdikten sonra artık depremler meydana gelmeden 5-10 saniye önce bildirim alacaksınız.

iPhone, Google deprem bildirimi nasıl açılır? Samsung, Xiaomi'de deprem bildirimi açma

İPHONE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarda ise "Acil Durum" özelliği açık olması gerekiyor. Bu özellik eğer aktif değilse deprem bildirimi alamazsınız. "Acil Durum" özelliğini aktif hale getirmek için telefonunuzun "Ayarlar" uygulamasına girin.

Uygulamaya girdikten sonra "Bildirim" sekmesine tıklayın ve sayfanın en altında bulunan "Hayati Uyarı Bildirimi" seçeneğini aktif yapın.

Bu seçeneği aktif yaptıktan sonra artık iPhone'unuz depremden önce size bildirim gönderecektir.

ETİKETLER
#istanbul
#deprem
#kocaeli
#tekirdağ
#Google Deprem Bildirimi
#Iphone Deprem Bildirimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.