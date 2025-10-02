iPhone, Google deprem bildirimi nasıl açılır? Samsung, Xiaomi'de deprem bildirimi açma

AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre bugün 14.55 sıralarında Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ haricinde İstanbul, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından iPhone, Google deprem bildirimlerinin nasıl açılacağı gündeme geldi.

GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız deprem bildirimlerini açmak için ilk önce telefonunuzun ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor. Ayarlar bölümüne girdikten sonra arama kısmına "konum" yazarak, çıkan seçeneğe tıklamalısınız.

Konum bölümünden "Gelişmiş" ayarına tıklayıp "Deprem Uyarıları" seçeneğini seçin. Buradan deprem uyarılarını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aktif hale getirdikten sonra artık depremler meydana gelmeden 5-10 saniye önce bildirim alacaksınız.

İPHONE DEPREM BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarda ise "Acil Durum" özelliği açık olması gerekiyor. Bu özellik eğer aktif değilse deprem bildirimi alamazsınız. "Acil Durum" özelliğini aktif hale getirmek için telefonunuzun "Ayarlar" uygulamasına girin.

Uygulamaya girdikten sonra "Bildirim" sekmesine tıklayın ve sayfanın en altında bulunan "Hayati Uyarı Bildirimi" seçeneğini aktif yapın.

Bu seçeneği aktif yaptıktan sonra artık iPhone'unuz depremden önce size bildirim gönderecektir.