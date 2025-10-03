Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Antalya'da hafriyat soruşturması! Milyarca TL'lik kamu zararı: İsimler tek tek listelendi

Antalya'da hafriyat işlerine yönelik başlatılan soruştumada; son 5 yıl içinde harfiyat işlerinde 200 milyon TL'yi bulan kamu zararı tespit edildi. Aralarında CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in de olduğu 4 ismi harfiyat işlerinde maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Ayrıca kamu zararının 3 milyar TL'yi bulduğu tahmin ediliyor. İşte hatfiyat soruşturmasının detayları...

Antalya'da hafriyat soruşturması! Milyarca TL'lik kamu zararı: İsimler tek tek listelendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
14:50
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
15:13

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hafriyat işlerine yönelik başlatılan soruştumada yeni detaylar ortaya çıktı. HTS ve MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde; 2017 yılında yapılan protokol ile ’a gelir sağlamak amacıyla devredilen hafriyat gelirinden usulsüz işlemlerle haksız çıkar sağladıkları tespit edildi

Antalya'da hafriyat soruşturması! Milyarca TL'lik kamu zararı: İsimler tek tek listelendi

İçişleri Bakanlığı Tevdi raporunda; 2020-2025 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyaspor derneğine verilen Hafriyat Alanlarının İşletilmesi İşi ilgili olarak ilk aşamada 200 Milyon TL kamu zararı tespit edildi.

Antalya'da hafriyat soruşturması! Milyarca TL'lik kamu zararı: İsimler tek tek listelendi

ZARAR 3 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR

Araştırmalar ve bilirkişi çalışmaları neticesinde de; 1 ila 3 Milyar TL arasında olduğu değerlendirilen zararın tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, bahse konu hafriyat işini eski CHP Milletvekili 'in aracılığı ile ve karşılığında 50 bin dolar menfaat sağlayarak şüpheli hafriyat firması sahiplerini Antalya ilinde Avrasya araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz isimli şahsa yönlendirdiği, Kemal Özkiraz isimli şahsın da hafriyat firması sahiplerini maddi menfaat sağlayarak Mustafa Gökhan Böcek ve Aziz Çetin isimli dernek başkanıyla görüştürdüğünü, Aziz Çetin'in de bu işi 7 milyon 500 bin TL karşılığında menfaat sağlayarak bu şirkete verdiği şüpheli beyanlarından tespit edildiği aktarıldı.

Antalya'da hafriyat soruşturması! Milyarca TL'lik kamu zararı: İsimler tek tek listelendi

350 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Hafriyatçılar ve müteahhitlerden oluşan 350 şahsın alınan ifadeleri ve yapılan araştırmalarda; merkez ilçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerinin hafriyat bedelinin hesaplanması sürecinde ve saha denetimi çalışmalarının yapılması ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemeleri sebebiyle bahse konu şüphelilerin denetimden ve kontrolden uzak bu durumdan yararlanarak kendilerine menfaat sağladıkları ve kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

ETİKETLER
#eren erdem
#antalyaspor
#yolsuzluk
#soruşturma
#Hafriyat Alanı
#Kamu Zararı
#Kemal Özkiraz
#Gündem
