TGRT Haber
Editor
 Selahattin Demirel

Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 tahliye! İtirafçı oldular

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 3 kişi tahliye edildi. 1'i iş insanı 2'si belediye yöneticisi olan şüphelilerin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 tahliye! İtirafçı oldular
AA
27.09.2025
27.09.2025
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı M.E.H, Genel Sekreter Yardımcısı T.S. ve belediye şirketi Antepe Müdürü İ.E, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakılan 3 kişi, cezaevinden salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 tahliye! İtirafçı oldular

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmiş, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 tahliye! İtirafçı oldular

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine ise kayyum atanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

