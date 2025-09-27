CHP İl Kadın Kolları Başkanı eşini bıçakladı!

CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Burcu B.’nin, eşi Ergin Ç. ile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline aldığı bıçağı savurduğu, bu sırada eşi Ergin Ç.’nin vücudunda yüzeysel kesikler oluştuğu öğrenildi.

YARALANMALAR HAFİF, TEDAVİ AYAKTA YAPILDI

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ergin Ç.’nin yaralarının hafif olduğu belirtildi. Ergin Ç.’nin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.

TARAFLAR ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Çiftin birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı ise henüz netleşmedi.

CHP’Lİ BELEDİYEDE GÖREV YAPIYOR

Öte yandan Burcu B.’nin eşi Ergin Ç.’nin, CHP’li Edirne Belediyesi’nde görev yaptığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı.