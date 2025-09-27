Menü Kapat
19°
CHP'de istifa depremi! İsa Yıldırım görevi bıraktı

CHP'li Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım partisinden istifa etti. İsa Yıldırım istfa kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP'de istifa depremi! İsa Yıldırım görevi bıraktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
16:52
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
17:15

Cumhuriyet Halk Partisi () Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partinin önde gelen isimlerinden ve 'ın da aralarında bulunduğu 6 üyenin edildiğini duyurdu. Karar sonrası partide sıcak gelişmeler yaşanıyor.

CHP'li Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım partisinden etti. Kararını yazılı açıklamayla duyuran Yıldırım, istifasının gerekçesi olarak CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarını ve partideki yönetim anlayışını gösterdi.

YILDIRIM'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bu başarının hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız."

Kongre sürecinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlçe başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım.' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik."

Yıldırım, tek gündemlerinin Aksu'ya hizmet olduğunu ve hiçbir gücün kendilerini ilçeye hizmetten alıkoymayacağını belirtti.

Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum." ifadesini kullandı.

