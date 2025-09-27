Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 Özge Sönmez

Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve 4 isim CHP'den ihraç edildi! Yasal süreç başlatılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partinin önde gelen isimlerinden Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 üyenin ihraç edildiğini duyurdu. Kararın ardından ihraç edilen üyelerin CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
13:15
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
14:27

Yüksek 'nun 26.09.2025 tarihli toplantı kararına göre, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş, Parti Tüzüğü'nün 68/1-b maddesinde yer alan "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca partiden kesin olarak edildi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Toplantıda ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ye sevk edilen Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez'in sevk kararına yaptıkları itirazların reddine karar verildi. Bu isimler hakkındaki tedbirin devam edeceği bildirildi.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLER AÇIKLAMA YAPTI

CHP’den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyelerin CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı.

Başakşehir Eski İlçe Başkanı Deniz Bakır, ''CHP halkın partisidir. Mücadele sürecek. Bizler partimizin mirasına sahip çıkmak için burdayız. İhraçlara itirazlar başladı. Yasal süreci başlatacağız'' dedi.

