22°
CHP İstanbul İl Kongresi'nde şimdi de yeni aday krizi! Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durmak bilmiyor. CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin dava bugün görüldü. Mahkeme tedbir kararını devam ettirdi, dava 21 Kasım'a ertelendi. Gürsel Tekin görevine devam edecek. Siyaset gündemini meşgul eden gelişmelerle ilgili TGRT Haber ekranlarında değerlendirmede bulunan gazetesi Barış Yarkadaş, "CHP’liler ve yönetimde bulunan isimler, 'Kongrede başka bir il başkanı adayıyla mı çıksak?' arayışı içinde. Hatta isimler de konuşuluyor. Ancak adaylık süreçlerinde hep arka kapı diplomasisi yürütülüyor, iş netleşene kadar da adaylar ses çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanlarıyla siyaset gündeminden düşmeyen 'de sular durulmuyor. Bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik davada ilk duruşma görüldü.

ÇELİK GÖREVDEN ALINMIŞ, TEKİN ATANMIŞTI

Mahkeme daha önce ’i görevden alıp ’i kayyum olarak atamış, Çelik ise yapılan olağanüstü kongrede yeniden İl Başkanı seçilmişti.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde şimdi de yeni aday krizi! Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak açıklamalar

CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik dava, 21 Kasım’a ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetine yapılan itirazın Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki itiraz sonucunun beklenmesine karar verdi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde şimdi de yeni aday krizi! Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak açıklamalar

KAPILI KAPILAR ARKASINDAKİ DİPLOMASI

gelişmelerle ilgili TGRT Haber ekranlarında değerlendirmede bulunan gazetesi Barış Yarkadaş, şunları söyledi: "CHP Genel Merkezi, Özgür Çelik’le bu işin yürümediğini düşündüğü için bazı önemli CHP’liler ve yönetimde bulunan isimler, 'Acaba önümüzdeki günlerde yapılacak olan kongrede başka bir il başkanı adayıyla mı çıksak?' arayışı içinde. Hatta isimler de konuşuluyor. Ancak şu anda netleşmediği için açıklanmak istenmiyor. Çünkü bu tür adaylık süreçlerinde hep arka kapı diplomasisi yürütülüyor, iş netleşene kadar da adaylar ses çıkarmıyor. Dolayısıyla şimdiden açıklanan isimler hemen yalanlanabilir.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde şimdi de yeni aday krizi! Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak açıklamalar

İSİM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Buna rağmen Özgür Çelik’in dışında iki isimden ciddi şekilde bahsediliyor. Her iki isim de İstanbul İl Başkanlığı için kulis çalışmaları yapıyor. Hem Ekrem İmamoğlu’yla hem de CHP Genel Merkezi’yle temas halindeler. Çünkü CHP Genel Merkezi de şu noktada şunun farkında: Eğer 24 Ekim’de yapılacak olan Ankara’daki büyük kurultay iptal davasında “mutlak butlan” kararı çıkarsa, CHP Genel Merkezi’nin yaptığı tüm iş ve işlemler ortadan kalkacak. Ancak 24 Ekim’de böyle bir karar çıkmazsa, Genel Merkez görevine devam edecek. Fakat Özgür Çelik hakkındaki mahkeme tedbiri kalkmadığı sürece onun İstanbul İl Başkanı olabilmesi mümkün değil. İşte bu nedenle CHP Genel Merkezi “Kongreye başka bir isimle mi gitsek?” sorusunu tartışıyor."

