Bakan Tunç'tan CHP'nin Meclis'e katılmama kararına tepki! TGRT Haber'de önemli açıklamalar

Meclis'in yeni yasama döneminin ilk gününde TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin Gazi Meclis'e katılmama kararına tepki gösterdi. Bakan Tunç, “Bu çok yanlış bir tavır, çok yanlış bir politika maalesef. Siz, yasamanın ilk açılış gününde 'burada olmam' diyorsanız hem milletvekillerimize hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Meclis'e karşı saygısızlık yapıyorsunuz demektir. Demokrasilerde böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.