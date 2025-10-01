Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Suriye mesajı! 'Dejavuya izin vermeyiz'

Yaklaşık 2,5 aylık ara geride kaldı, yeni yasama yılı başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlamak üzere bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

Konuşmasında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de yer verdi.

Konuya ilişkin sözlerine, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz." mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'SAYIN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜRLERİMİ İFADE EDİYORUM'

"Değerli milletvekilleri, geçen yıl tam bu vakitte, yeni yasama dönemi başlangıcında bu kürsüde iç cephemizin tahkimine dikkat çekmiş, topluma örnek olacak şekilde Meclisimizin iktidar ve muhalefetiyle uyum, ittifak, uzlaşı, karşılıklı saygı çerçevesinde çalışması temennilerimi dile getirmiştim.

Aynı gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, gerek Meclis Genel Kurulu’nda nazik tavrıyla gerekse Meclis dışında yaptığı ufuk açıcı beyanatlarıyla iktidar ve muhalefetiyle terörsüz bir Türkiye’nin inşası için düşüncelerini paylaştı. Geride bıraktığımız bir yıl içinde terörsüz Türkiye hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı. Bu vesileyle, engin siyasi tecrübesi, birikimi ve dirayetiyle Terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez de huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum.

'TERÖR BELASI BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR'

Aynı şekilde, bu bir yıllık süreçte yapıcı duruş ve çabalarıyla Türkiye’nin terörden arındırılması yolunda önemli katkılar vermiş olan DEM Parti heyetine ve yönetimine de şükranlarımı sunuyorum. Son nefesine kadar terör duvarının yıkılması, milletimizin her karışında barış ve kardeşliğin egemen olması için ter döken İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i de burada rahmetle anıyorum.

Geride bıraktığımız bir yıl içinde terör örgütü saldırılarını durdurmuş, kendisini feshettiğini açıklamış, sembolik bir törenle silahlarını yakmıştır. 1984’ten bu yana hem on binlerce can kaybına hem de 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açan terör belası böylece bitme noktasına gelmiştir. Sürecin son derece hassas olduğunun farkındayız, ancak en başından itibaren olumlu bakıyoruz, olumlu bakmak için çaba sarf ediyoruz.

'EGEMENLİĞİMİZ ASLA PAZARLIK KONUSU OLAMAZ'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini as0,la pazarlık konusu yapmaz. Bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız varsa hepsi müsterih olsun. Özellikle şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimiz bilsinler ki onların aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adımın atılmasına ne hükümet olarak biz, ne Cumhur İttifakı ortağımız MHP ne de bu yüce meclis müsaade edecektir.

SURİYE MESAJI

Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü şekilde destekliyoruz. Bugün de Suriye'nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız. Suriye'de dejavu'ya izin vermeyiz. Türkiye olarak her türlü sorunu çözer, her oyunu bozarız. Kürt-Türk-Arap ittifakı coğrafyayı birlikte tahkim edecektir. Önceliğimiz milletin hayat pahalılığı sorununu çözmek. Enflasyonda hedef 2026'da yüzde 20'nin altında. BM brüt rezervi 179 milyar dolara ulaştı. İşsizlik oranımız 28 aydır tek hanede. 2026 yılı ekonomide reform yılı olacak."