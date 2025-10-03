CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davada flaş gelişme!

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

GÜRSEL TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Saat 10.00'da başlayan davada mahkeme, tedbir kararını devam ettirdi. Mahkeme davayı 21 Kasım' erteledi. Gürsel Tekin görevinde devam edecek.

REDDİ HAKİM TELEBİNE RET

Duruşmada, davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç, davanın kabul edilmesini talep etti. CHP adına avukatlar Çağlar Çağlayan ve İsmail Emre Telci ise davanın reddini istedi. Mahkeme, reddi hâkim talebini de kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden almıştı.

Aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz sayan mahkeme, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alarak Gürsel Tekin ve heyetini göreve getirdi. 2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.