22°
 Baran Aksoy

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davada flaş gelişme!

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin dava bugün görüldü. Mahkeme tedbir kararını devam ettirdi, dava 21 Kasım'a ertelendi. Gürsel Tekin görevine devam edecek. İşte CHP'nin kongre davasında yaşanan son gelişmeler...

03.10.2025
03.10.2025
'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davada flaş gelişme!

GÜRSEL TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Saat 10.00'da başlayan davada mahkeme, tedbir kararını devam ettirdi. Mahkeme davayı 21 Kasım' erteledi. Gürsel Tekin görevinde devam edecek.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davada flaş gelişme!

REDDİ HAKİM TELEBİNE RET

Duruşmada, davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç, davanın kabul edilmesini talep etti. CHP adına avukatlar Çağlar Çağlayan ve İsmail Emre Telci ise davanın reddini istedi. Mahkeme, reddi hâkim talebini de kabul etmedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davada flaş gelişme!

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde CHP'nin seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden almıştı.

Aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz sayan mahkeme, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alarak Gürsel Tekin ve heyetini göreve getirdi. 2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

