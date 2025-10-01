Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Geceye damga vuran kare! Yolların ayrıldığı isimler uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından yeni yasama dönemi açılışı dolayısıyla verilen resepsiyon, siyaset gündemine oturan tarihi anlara sahne oldu. Yolların ayrıldığı isimlerin uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğu anlar objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 22:37

Cumhurbaşkanı 'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve siyasilerle bir araya geldiği resepsiyonu, özellikle yıllar önce yollarını ayırıp yeni partiler kuran isimlerin, uzun bir aradan sonra Erdoğan'a bu kadar yakın pozisyonlarda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geceye damga vuran kare! Yolların ayrıldığı isimler uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın

YAN YANA OTURDULAR

Paylaşılan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, bir dönem AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş ve daha sonra yeni siyasi hareketler kurmuş olan iki önemli lider, Genel Başkanı ve Genel Başkanı 'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında oturmaları yer aldı.

Geceye damga vuran kare! Yolların ayrıldığı isimler uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın

Karede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Tuncer Bakırhan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bulunması, Türk siyasetindeki hareketli dönemi ve Meclis'teki yeni yasama yılının açılışının birleştirici atmosferini gözler önüne serdi.

