Geceye damga vuran kare! Yolların ayrıldığı isimler uzun zaman sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı ve siyasilerle bir araya geldiği TBMM resepsiyonu, özellikle yıllar önce yollarını ayırıp yeni partiler kuran isimlerin, uzun bir aradan sonra Erdoğan'a bu kadar yakın pozisyonlarda bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

YAN YANA OTURDULAR

Paylaşılan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, bir dönem AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş ve daha sonra yeni siyasi hareketler kurmuş olan iki önemli lider, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında oturmaları yer aldı.

Karede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Tuncer Bakırhan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bulunması, Türk siyasetindeki hareketli dönemi ve Meclis'teki yeni yasama yılının açılışının birleştirici atmosferini gözler önüne serdi.