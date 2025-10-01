Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Takipçisiyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM resepsiyonunda F-35'le ilgili konuştu. Erdoğan “ABD Başkanı Trump’a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz.” dedi...

Yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından 'nde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı , Türkiye'nin programından çıkarılmasına rağmen 'ye yapılan ödemeyle ilgili net bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Takipçisiyiz!

TBMM RESEPSİYONU'NDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Takipçisiyiz!

"PARA VERDİĞİMİZİ HATIRLATTIM"

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinerek, "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

