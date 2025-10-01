Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Takipçisiyiz!

Yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeyle ilgili net bir mesaj verdi.

TBMM RESEPSİYONU'NDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Yeni yasama yılı nedeniyle Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeyi paylaştı.

"PARA VERDİĞİMİZİ HATIRLATTIM"

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinerek, "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.