Son seçim anketinde büyük atak! Birinci parti 15 günde değişti

Araştırma şirketleri yaptıkları anket çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

ORC Araştırma'nın, Ekim anketinde de katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönetildi. 28-30 Eylül arasında, 26 ilde 3830 katılımcıyla yapılan ankette AK Parti'nin yüzde 31,5 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. CHP ise yüzde 29,8'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Aynı şirketin 15 gün önceki anket çalışmasında CHP ilk sırada yer almıştı.

EKİM ANKETİNDE OYLARIN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLE



AK Parti: %31,5

CHP: %29,8

DEM Parti: %8,5

MHP: %8,1

İyi Parti: %6,1

Zafer Partisi: %3,1

Y. Refah Partisi: %2,5

Yerli ve Milli Parti: %2,2

Saadet Partisi: %2,0

Büyük Birlik Partisi: %1,7

Diğer: %2,6



DENGELER 15 GÜNDE DEĞİŞTİ

ORC'nin iki hafta önce gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasında CHP yüzde 32,5'lik oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. Ankette AK Parti yüzde 29,9'luk oy oranıyla ikinci olmuştu.