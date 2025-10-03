Menü Kapat
22°
Komisyon çalışmalarında yol haritası belli oldu: Gündemde 'İmralı' yok

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ekim ayı içinde üç dinleme toplantısı daha düzenlendikten sonra kasım ayı ile birlikte yasal sürece ilişkin çalışmalar başlayacak. Komisyonun, İmralı ile görüşmesi konusunun ise şu an için gündemde olmadığı bildirildi.

Terörsüz hedefi doğrultusunda oluşturulan ve çalışmalarını sürdüren Milli , Kardeşlik ve Komisyonu, ekim ayı içinde üç dinleme toplantısı daha düzenlendikten sonra kasım ayı ile birlikte yasal sürece ilişkin çalışmalar başlayacak. Ayrıca komisyonun bölgede görev yapan emekli subaylar, kadınlar ve gençlerin görüşlerini aldıktan sonra bir defa daha şehit ailelerini dinlemesi bekleniyor.

ARA RAPOR EKİMDE HAZIRLANACAK

Komisyonun dinleme toplantılarının ardından bir ara rapor hazırlaması da gündemde yer alan başlıklar arasında. Ekim ayının sonlarına doğru bu raporun yayınlaması ve aynı tarihlerde partilerin önerilerini gündeme getirecek oturumlara geçilmesi bekleniyor. Ekim sonunda yayınlanması öngörülen ara rapor; komisyonun dinlediği kişi, kurum ve kuruluşların anlatımları ve sunumlarının genel bir çıktısı olacak. Ara rapor, kapsamlı bir çalışmadan çok, genel hatlarıyla yapılan tüm dinlemelerin özeti olacak.

Komisyonun ara rapor sonrasında partilerden gelecek yasa önerilerini gündeme geleceği oturumlara geçmesi öngörülüyor. Öte yandan hazırlanacak nihai raporda, her partiden gelecek yasal düzenleme önerilerinin somutlaştırılmış şekilde yer alacağı ifade edildi.

ABDULLAH ÖCALAN DİNLENECEK Mİ?

Komisyonun, İmralı ile görüşmesi konusunun ise şu an için gündemde olmadığı bildirildi. Komisyonun ’dan yeni bir söz duyulmasına ihtiyaç olduğuna kanaat getirmesi hâlinde böyle bir temasın mümkün olduğuna işaret eden kaynaklar “Böyle bir temas şu an için gerekmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

