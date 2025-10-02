Menü Kapat
Editor
Editor
 Merve Yaz

MHP'den dikkat çeken açıklama! Genel af olacak mı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna cevap verdi. Yıldız, "Türkiye'de genel af olmaz. İnfazların eşitliği ile ilgili düzenleme lazım." dedi.

MHP'den dikkat çeken açıklama! Genel af olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
11:10
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
11:13

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı 'a ilişkin beklentisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş’a yönelik tahliye beklentisine ilişkin yaptığı açıklamada, AİHM kararlarının ’yı bağladığını söyledi.

MHP'den dikkat çeken açıklama! Genel af olacak mı?

"ELBETTE BAZI ŞEYLER YAPMAK GEREKİR"

Yıldız, katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum." dedi.

MHP'den dikkat çeken açıklama! Genel af olacak mı?

"GENEL AF OLMAZ"

Yıldız, " olur mu?" sorusuna ise şu ifadelerle cevap verdi:

"Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir."

