TGRT Haber
29°
 Selahattin Demirel

Genel af mı çıkacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son günlerde tartışılan af düzenlemesi yapılacağına yönelik iddialara karşı net bir açıklamada bulundu. Tunç "Af anlamına gelecek hiçbir çalışmamız söz konusu değil." dedi.

Genel af mı çıkacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama var
Terörsüz süreci Meclis çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı altında ilerlerken " çıkacak" iddiaları ve bu iddialarla ilgili tartışmaların başlaması üzerine Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, "Af anlamına gelecek herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" ifadeleri kullanarak konuyla ilgili ortaya atılan iddia ve devam eden tartışmalara net bir cevap verdi.

Genel af mı çıkacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama var

ÖZGÜR ÖZEL'E "İKİLİ HUKUK" CEVABI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye’de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan, ikili sistemi mi işletilmektedir?" şeklinde verdiği soru önergesine de cevap veren Bakan Tunç "Türkiye'de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Türkiye'de anayasa hukuku var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye sürecinde geçilen komisyon çalışmaları içinde Meclis'in eski başkanlarının dinlendiği toplantıda Bülent Arınç "Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır." sözlerini sarf etmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da dünkü sosyal medya paylaşımında cezanın amaç değil araç olduğuna dikkat çekerek "Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin." ifadelerini kullanmıştı.

TGRT Haber
