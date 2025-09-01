Genel af mı çıkacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama var

Terörsüz Türkiye süreci Meclis çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı altında ilerlerken "Genel af çıkacak" iddiaları ve bu iddialarla ilgili tartışmaların başlaması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, "Af anlamına gelecek herhangi bir çalışmamız söz konusu değil" ifadeleri kullanarak konuyla ilgili ortaya atılan iddia ve devam eden tartışmalara net bir cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E "İKİLİ HUKUK" CEVABI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye’de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan, ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?" şeklinde verdiği soru önergesine de cevap veren Bakan Tunç "Türkiye'de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Türkiye'de anayasa hukuku var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Terörsüz Türkiye sürecinde geçilen komisyon çalışmaları içinde Meclis'in eski başkanlarının dinlendiği toplantıda Bülent Arınç "Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır." sözlerini sarf etmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da dünkü sosyal medya paylaşımında cezanın amaç değil araç olduğuna dikkat çekerek "Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin." ifadelerini kullanmıştı.