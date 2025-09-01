Türkiye'ye 3 milyon Uygur mu gelecek? Çin ile anlaşma iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzaladı. Sosyal medyada bu anlaşmalar arasında Türkiye'ye 3 milyon Uygur'un da getirileceği iddiası dile getirildi. Türkiye'ye getirilen Uygur vatandaşlarının tarım ve hizmet sektöründe iş gücü olarak değerlendirileceği öne sürüldü.

3 MİLYON UYGUR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK Mİ?



Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaların ardından yaptığı açıklamasında bu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Çeşitli sosyal medya mecralarında “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.