Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Türkiye'ye 3 milyon Uygur mu gelecek? Çin ile anlaşma iddiasına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin temaslarında yaptığı anlaşmalar üzerinden Türkiye'ye 3 milyon Uygur'un getirileceği iddialarına açıklık getirdi. Getirilen Uygur Türklerinin tarım ve hizmet sektöründe çalıştırılacağı öne sürülmüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'ye 3 milyon Uygur mu gelecek? Çin ile anlaşma iddiasına yanıt
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 19:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinde çok sayıda imzaladı. Sosyal medyada bu anlaşmalar arasında 'ye 3 milyon Uygur'un da getirileceği iddiası dile getirildi. Türkiye'ye getirilen Uygur vatandaşlarının tarım ve hizmet sektöründe iş gücü olarak değerlendirileceği öne sürüldü.

Türkiye'ye 3 milyon Uygur mu gelecek? Çin ile anlaşma iddiasına yanıt

3 MİLYON UYGUR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK Mİ?


Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaların ardından yaptığı açıklamasında bu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Çeşitli sosyal medya mecralarında “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve içermektedir.

İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'ye 3 milyon Uygur mu gelecek? Çin ile anlaşma iddiasına yanıt
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü mesajı
ETİKETLER
#Türkiye
#çin
#dezenformasyon
#anlaşma
#Cumhurbaşkanlığı Kupası
#Uygur
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.