Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü mesajı

25. Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğüne korunacağını belirten Erdoğan Türkiye'nin konumuyla ulaşım ve iletişime katkı sunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X paylaşımı şu şekilde yer aldı:

"Bu yıl 25’incisi icra edilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nin hayırlı olmasını diliyorum.

Asya’nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla iş birliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum.

Suriye’de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihî fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Komşumuz Suriye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

Öte yandan Güney Kafkasya’da ve Orta Asya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil, geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır.

Şanhay İşbirliği Teşkilatı, enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platformdur.

En batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun tam merkezindeki jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz.

Bir yandan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi’yle tarihî İpek Yolu’nu canlandırmayı hedeflerken diğer yandan bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi’yle uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kuzey-güney-doğu istikametinde hayata geçirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi’yle de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin vizyonu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve iş birliği ruhuyla çözülmesidir.

Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz."