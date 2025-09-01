Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Dünya
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki vahşete karşı BM için reform çağrısı! 'Hiçbir izahı olamaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Katil İsrailin 23 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımla ilgili dünyaya çağrıda bulunan Erdoğan, "Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur" ifadelerini kullandı. Ayrıca Suriye'deki yeni dönemle ilgili de konuşan Erdoğan," "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'ye tehditlere karşı duracağız" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
13:44
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
14:03

Cumhurbaşkanı , Şanghay İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

GAZZE ÇAĞRISI

Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki vahşete karşı BM için reform çağrısı! 'Hiçbir izahı olamaz'

Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti.

DÜNYAYA SURİYE MESAJI

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'ye tehditlere karşı duracağız. Suriye’de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye’nin güvenliğine karşı her türlü girişimin karşısındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki vahşete karşı BM için reform çağrısı! 'Hiçbir izahı olamaz'

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın işbirliğimiz gelişiyor.

2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur.

TGRT Haber
