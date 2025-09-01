Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki vahşete karşı BM için reform çağrısı! 'Hiçbir izahı olamaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

GAZZE ÇAĞRISI

Gazze'de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bebeklerin çocukların açlıktan öldüğü bir vahşeti durdurmamanın hiçbir izahı yoktur.

Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti.

DÜNYAYA SURİYE MESAJI

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'ye tehditlere karşı duracağız. Suriye’de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye’nin güvenliğine karşı her türlü girişimin karşısındayız.

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın işbirliğimiz gelişiyor.

2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur.