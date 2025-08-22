Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da ilk kez Gazze'de kıtlık ilan etti. Birleşmiş Milletler destekli uzmanlardan yapılan açıklamaya göre 500 bin Gazze sakini "felaket" düzeyinde açlıkla karşı karşıya.

BM yardım sorumlusu, yaptığı açıklamada, Gazze'nin bir bölümünü vuran kıtlığın önlenebilir olduğunu belirterek, İsrail'in yardımları “sistematik olarak engellediğini” söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep etti.

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre'de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” diyerek küresel açlık izleme kuruluşunun yayınladığı bir rapor hakkında yorumda bulundu.

İSRAİL GAZZE'DEKİ AÇLIĞI, KITLIĞI GİZLEMEK İSTİYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC raporuna cevap olarak, Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''BM raporu Hamas yalanlarına dayalı'' ifadelerine yer verildi.

AÇLIK KRİZİ KRİTİK NOKTADA

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM'ye göre, Gazze'deki açlık krizi kritik bir noktaya geldi. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını daha da kötüleştiriyor ve daha fazla sayıda çocuğu açlığa sürüklüyor.

İsrail'in işgalinden neredeyse iki yıl sonra, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi ve nüfusun neredeyse dörtte biri açlıkla karşı karşıya.