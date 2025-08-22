Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti. İsrail'in engellemeleri olmasa bu kıtlığın önlenebileceğine vurgu yapan BM, 500 bin kişinin 'felaket düzeyinde' koşullarda yaşadığını belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise açlıktan ölen çocukları görmezden gelerek ''Gazze'de kıtlık yok'' açıklamasında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 12:43

Birleşmiş Milletler (), Orta Doğu'da ilk kez Gazze'de ilan etti. Birleşmiş Milletler destekli uzmanlardan yapılan açıklamaya göre 500 bin Gazze sakini "felaket" düzeyinde açlıkla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti

BM yardım sorumlusu, yaptığı açıklamada, 'nin bir bölümünü vuran kıtlığın önlenebilir olduğunu belirterek, 'in yardımları “sistematik olarak engellediğini” söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep etti.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre'de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” diyerek küresel izleme kuruluşunun yayınladığı bir rapor hakkında yorumda bulundu.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti

İSRAİL GAZZE'DEKİ AÇLIĞI, KITLIĞI GİZLEMEK İSTİYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC raporuna cevap olarak, Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''BM raporu Hamas yalanlarına dayalı'' ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti

AÇLIK KRİZİ KRİTİK NOKTADA

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM'ye göre, Gazze'deki açlık krizi kritik bir noktaya geldi. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını daha da kötüleştiriyor ve daha fazla sayıda çocuğu açlığa sürüklüyor.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti

İsrail'in işgalinden neredeyse iki yıl sonra, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi ve nüfusun neredeyse dörtte biri açlıkla karşı karşıya.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail istihbaratının verileri ortaya çıktı: Gazze'de katledilen her 6 kişiden 5'i sivil
İsrail'in E1 Projesi'ne Avrupa'dan ortak rest! İngiltere dahil 21 uluslararası ortaktan kınama
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#kıtlık
#bm
#açlık
#Yardım Krizi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.